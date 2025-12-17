La finestra de Paco Lloret: "La realidad del Valencia es la de un club hundido, económica y deportivamente"

"Hace un año, por estas fechas, la situación era muy similar: el equipo estaba ahogado en la Liga, en zona de descenso, con cambio de entrenador y una tumultuosa junta de accionistas". Con estas palabras el periodista deportivo Paco Lloret inicia el videoanálisis de esta semana.

A pesar de su mala racha, el Valencia acaba de superar, con autoridad, el partido de la Copa del Rey contra el Sporting. "Lo hizo sin complicaciones, imponiéndose desde el principio y sin sufrir ni necesitar llegar a la prórroga". Queriendo destacar el partido ofrecido por Beltrán y Diakhaby. "Son los aspectos más positivos para un Valencia que, de momento, sigue vivo en el torneo, aunque ya mira de reojo el partido del viernes contra el Mallorca, una final en Mestalla para no acabar el año en zona de descenso", afirma Lloret.

El equipo balear viene de ganar al Elche, cuenta con la baja de Mascarell y visita un campo donde en las últimas temporadas ha puntuado con cierta frecuencia. Un partido de obligado cumplimiento para el conjunto de Carlos Corberán, con el objetivo de marcharse algo más tranquilos de cara al año 2026.

Mientras tanto, esta mañana se ha celebrado la habitual Junta General de Accionistas, donde, una vez más, el valencianismo ha expresado sus quejas, sus protestas y su malestar ante la gente de Meriton.

"Basta con ver el Consejo de Administración del Valencia para entender qué está pasando en el club, con dirigentes que no pisan Valencia ni, evidentemente, Mestalla, que pasan olímpicamente de todo, pero que tienen en sus manos las decisiones gracias a la mayoría accionarial de Meriton y de Peter Lim", razona.

Lloret afirma que la realidad del equipo valenciano es la de "un club hundido deportiva y económicamente, que intenta vender a la opinión pública el discurso de que, gracias a las obras del nuevo estadio, cuando esté terminado todo será maravilloso, el club despegará y volverá a Europa".