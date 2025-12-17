Gourlay: "Falta calidad en el equipo"

La mala situación deportivo que arrastra el Valencia CF en los últimos años, desde el despido de Marcelino y Mateu Alemany, ha centrado buena parte de las intervenciones de los accionistas del durante la junta. EL CEO de Fútbol del conjunto valencianista, Ron Gourlay, ha querido contestar a los accionistas. Así, ha defendido que lleva "40 años en el futbol" y "la verdad es que he oído de todo".

El jefe deportivo apunta que "me gusta que el Valencia, fue el mejor equipo del mundo, se lo que se siente, las expectativas de estar en un club grande, pero como hombre de fútbol tiene que mirar las cosas con perspectiva, llevo aqui cinco meses, todos intentamos hacer lo mejor para el club, un club grande, somos un gigante dormido, y esto no se soluciona con una ventana de fichajes".

"Mosquera no quería seguir"

El CEO de fútbol asegua que Carlos Corberán la pasada campaña "hizo un trabajo increible" y resalta los cambios en la estructura deporitva, "pero es un momento dificil, podemos coregir las cosas, y el club avanzará". Sobre las ventas de jugadores, señala que se renovaron a tres jugadores en verano y que solo se vendió a Mosquera: "no queria seguir aqui, yo no miento".

El jefe deportivo afirma que "hay un plan" pero "necesitamos dos o tres ventanas de traspaso antes de llegar al Nou Mestalla, que generara los ingresos para llevarnos a otro nivel. El objetivo es un mejor rendimiento del equipo, en cada partido y ver cómo hacerlo en cada ventana para volver a donde estuvimos, no es facil y habrá baches. Necesitamos calidad, es evidente".

"No hay varitas mágicas"

Gourlay, que ha avanzado que el Valencia será su último club, también considera que el Nou Mestalla, "generará los ingresos para un salto de nivel". El jefe deportivo de Valencia ha apuntado que "si creen que podemos competir sin un estadio moderno estamos equivados, porque la estructura de la Liga exige ingresos comerciales y con el Fair Play actual es complicado". Para Gourlay el fútbol "debe imnpulsar el negocio no al contrario , pero no hay varitas mágicas"