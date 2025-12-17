Kiat Lim: "El Nou Mestalla será clave par resolver las limitaciones de ingresos"

Que el Nou Mestalla es clave en el horizonte deportivo y económico del Valencia CF es un hecho fáctico. Sin embargo, este miércoles durante la celebración de la Junta de General de Accionistas del club celebrada en Feria València, el presidente de la entidad valencianista, Kiat Lim, ha incidido en esa idea asegurando ante más de 200 socios que han acudido al acto que el futuro estadio "será clave para resolver el actual cuello de botella provocado por las normas del Fair Play Financiero y las limitaciones de ingresos".

El nuevo estadio "atraerá inversiones"

En un discurso con un mensaje claro, Lim ha confirmado que el coliseo valencianista estará finalizado en el verano de 2027 y ha asegurado que solo el hecho de su construcción ya "atraerá inversiones". "Este nuevo estadio no solo será el hogar de todos los valencianistas, sino también un activo estratégico para el club, la ciudad y toda la Comunitat Valenciana. El Nou Mestalla actuará como motor económico, símbolo de modernidad y un espacio que nos permitirá crecer como institución, crear empleo y atraer inversión a nuestra región", ha afirmado.

En este sentido, el presidente del club ha querido también explicar que el acuerdo con Goldman Sachs -un préstamo con el objetivo de refinanciar la deuda, acabar las obras del estadio y contar con mayor liquidez- "ha sido crucial para el reinicio de las obras sin comprometer la situacion finaciera del club" y ha puesto en valor el hecho de que "inversores internacionales de primer nivel hayan decidido apoyar al Valencia CF", algo que demuestra "la confianza que inspiramos hoy en los mercados financieros globales y sitúa a nuestro Club firmemente en el mapa de los grandes proyectos deportivos europeos".

Siguiendo este argumentario, Lim ha asegurado ante los accionistas que con el Nou Mestalla en funcionamiento "seremos más competitivos para volver a Europa, que es clave". En ese aspecto deportivo, el hijo de Peter Lim ha afirmado que "estamos en el camino" y, por ello, ha solicitado apoyo para "Carlos Corberán y los jugadores". Del mismo modo, ha defendido que la llegada de Ron Gourley a la nueva estructura deportiva "es un compromiso por la profesionalizacion".

"Estamos reforzando la gestión deportiva, invirtiendo en el desarrollo del talento joven y buscando la máxima competitividad en todas las áreas. Sabemos que el camino por delante no es fácil, pero estamos convencidos de que estos cambios nos harán un club más fuerte y mejor preparado para afrontar los retos futuros". Y aunque ha admitido que el camino "no es fácil", ha asegurado que "juntos volveremos al lugar que nos merecemos. 'Amunt Valencia'", ha concluido.

Recriminaciones

La intervención del máximo dirigente valencianista se ha dado en una sala en la que Kim Koh también ha estado presente. A su llegada, los socios han realizado aplausos irónicos y le han recriminado a Kiat Lim su mensaje de que el equipo volvería a Europa. Sin ir más lejos, "vaya equipo para ir a Europa" o "habéis destrozado el club" son algunos de los mensajes que se han podido escuchar en la Junta.