Junta de Accionistas del Valencia: Netflix-Vinicius y el consejero independiente

La junta de accionistas del Valencia CF dio para mucho. Más allá de la deriva deportiva, económica y social de la entidad de Mestalla, el cónclave accionarial sirvió para conocer relacionadas con el club, que no fuera la mala racha en el césped o las obras del futuro estadio.

Una de esas cuestiones es la demanda que emprendió el Valencia CF contra Netflix y la productora brasileña que realizó un documental sobre el madridista Vinicius Junior. El club presentó una denuncia al considerar que el reportaje muestra una imagen falsa y manipulada de la afición valencianista y que perjudica a la reputación corporativa de la sociedad anónima deportiva.Durante la junta, un par de accionistas preguntaron al respecto y el director corporativo Javier Solis explicó que la acción legal impulsada por el Valencia CF "está teniendo su recorrido" y que se ha iniciado una negociación para alcanzar "un acuerdo extrajudicial". Por ello, ha segurado que "en breve tendremos buenas noticias. Defendimos a nuestros aficionados y de una manera u otra habrá una resolución positiva".

La vacante de Lay Hoon

Por otor lado, el accionista Juan Martín Querol cuestionaba en su turno de preguntas que si tras la salida de Lay Hoon Chan el consejo de administración se ha quedado con seis miembros cuando los estatutos estipulan que deben ser siete. Germán Cabrera, que ejerció de secretario, afirmó que el actual consejo de administración "está compuesto con seis miembros y una vacante". En este sentido, avanzó que la propuesta en esta junta era "amortizar la vacante". Pero, "no queremos entrar en polémicas" y "entendemos que no se han incumplido los estatutos", señaló Cabrera, pero "para evitar problemas ni que nadie se sienta lesionado en sus derechos, vamos a votar en contra de esa amortización", ya que, ha indicado, "no se hizo mención expresa" en la junta. En todo caso, indicó que no incumplen los estatutos al mantener seis consejeros y una vacante, el mínimo estatutario.

El consejero independiente en el consejo

Ante la vacante creada, algunos accionistas recordaron que la Ley del Deporte contempla la posibilidad de incluir un consejero independiente en el consejo de administración. Germán Cabrera avanzó que los clubes le trasladaron a la Liga dicha cuestión y que la entidad que preside Javier Tebas hizo la consulta pertinente al Gobierno, que contestó que "hasta que no se produca el desarrollo normativo se debe quedar igual que hasta ahora" y que una vez se desarrolle se informará. Los accionistas trasladaron al consejo que sería una acertada manera de que la afición pudiera trasladar propuestas al consejo. El propio Kiat Lim intervino para señalar que "estamos en un caso hipotético y que ya se verá".