La crónica del Racing-Villarreal: Ni Champions, ni tampoco Copa del Rey

La despampanante temporada del Submarino, en una semana, ha recibido dos cargas de profundidad con la que dice adiós a la Champions y, también, a una Copa del Rey que acaba, para el Submarino, antes de llegar a octavos (2-1).

Juan Carlos Arana, con una destacada trayectoria en la Cantera Grogueta (22 goles y cinco asistencias con el filial, sin llegar a debutar con el primer equipo más allá de una efímera convocatoria), fue el verdugo de un equipo que reaccionó tarde para firmar otro pobre torneo del KO.

El Villarreal llegó más descansado, al no haber jugado el domingo en el Ciutat de València, aunque recuperando apenas a Dani Parejo, suplente en Santander. Una semana después de la decepción contra el Copenhague, Marcelino García introdujo siete variaciones en el once para, igualmente, poner en liza a un equipo que para sí quisieran tantos y tantos clubs.

Sorprendentemente, José Alberto López propuso una rotación completa, apenas manteniendo en la portería a Plamen Andreev respecto al partido del sábado, en el mismo escenario, ante el Leganés.

El Real Racing Club anotó dos goles en 28 minutos / Real Racing Club

Mikautadze, en los primeros cinco minutos disfrutó de dos ocasiones en su rol de delantero centro, pero tapó bien Plamen Andreev, especialmente la segunda. Pero de un nueve al otro, con un resultado distinto: Arana encontró espacios en el área amarilla y en una maniobra brillante, se dio la vuelta para superar a Arnau Tenas. Seis minutos y ya tocaba remar a orillas del Cantábrico.

El 1-0 acentuó el signo unidireccional del encuentro. El Racing no pasaba de medio campo y el Submarino cargaba su ataque por el costado de Sergi Cardona, acumulando más córneres que remates a puerta. Mikautadze andó lento de reflejos en un regalo de los locales ante las narices del guardameta y Adri Altimira probó hasta tres veces el remate desde la media distancia. Santi Comesaña mandó el balón a la parte externa del palo.

Dos a cero en 28 minutos

Y lo que es el fútbol, tan alejado de la lógica que a veces uno cree en que existe un poder superior. El Racing asomó su cabeza fuera del agua un momento y castigó otra tibieza amarilla con el 2-0 en el 28’. Se hacía aún más de noche.

A diferencia del primer bofetón, el segundo envalentonó todavía más al Racing y apocó a los groguets. Mika elevaba al portero búlgaro a la categoría de héroe al ganarle el tercer mano a mano de los aciagos en un deficiente primer tiempo. Perdido en su propio laberinto, el Villarreal agradeció el intermedio, pese a verse tan abajo en el resultado, a la espera de una reprimenda de aúpa de Marcelino.

No participó en ella Tajon Buchanan, que calentó mientras sus compañeros capeaban el temporal al resguardo del vestuario. La consecuencia inmediata fue meter a Tajon Buchanan por Alti pero, a los 50 segundos de la reanudación, Juan Foyth vio una amonestación.

Los amarillos tardaron siete minutos en amenazar el 2-0. Con fortuna, Andreev paró, de forma inverosímil, un remate a quemarropa del georgiano, que debió tener pesadillas con el meta búlgaro.

Después de otra vuelta de tuerca de Marce con un triple cambio, Ayoze Pérez no conectó con el esférico y Tani Oluwaseyi, nada más salir, lo envió por arriba cuando lo más fácil era haberlo alojado en la red. Dos ocasiones de nuevo muy claras, especialmente la segunda.

Al menos, el partido se jugaba otra vez en los 30 metros más próximos al territorio de Andreev.

A todo esto, un cuarto de hora para el final, con José Alberto López empezando a apuntalar su equipo con titulares. Los cantábros recuperaron el resuello y Andrés Martín y, sobre todo, Yeray Cabanzón merodearon el 3-0.

El Villarreal no encontraba la forma de marcar ese gol que cambiara el encuentro. El Racing estaba en su salsa, gustándose y buscando, con los cambios, el aplauso unánime de los artífices de que los suyos estuvieran tumbando a todo un equipo Champions.

Sergi Cardona, en el Racing-Villarreal / Villarreal CF

Un rayo de esperanza

Al final, el 2-1, en el 86, en una acción de tiros y rebote de Ayoze. El árbitro mandó la resolución de la eliminatoria al 97, aumentado luego en otro más y luego otro más. En esa eternidad, Comesaña tuvo la prórroga en su cabeza.

Con lío en los banquillos, Arnau Tenas mantuvo la intriga en los últimos 60 segundos, pero el desastre ya estaba consumado.

Y el domingo, el Barça.