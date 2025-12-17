El Valencia fía recuperar la grandeza deportiva al Nou Mestalla entre gritos y críticas de los accionistas

Entre alta crispación, con gritos y muchas preguntas y pocas explicaciones. Además de cero autocrítica. Así transcurrió este miércoles en Feria Valencia la Junta de Accionistas del Valencia CF, presidida por primera vez por Kiat Lim, centro de las criticas, aunque también se llevaron su parte Javier Solís, director corporativo, y Ron Gourlay, CEO de fútbol. La deriva deportiva del club en los últimos años y el futuro Nou Mestalla, con su correpondiente hipoteca económica, centraron buena parte de las intervenciones de los accionistas. Meriton aplicó su rodillo y sacó adelante todos los puntos con un respaldo del 91,55%.

En una jornada laborable y a las 10 de la mañana, poco más de medio centenar de accionistas acudieron a la junta para preguntar, cuestionar o criticar la actual situación del club. Kiat Lim, que se estrenaba en un conclave accionarial, fue recibido con aplausos irónicos y algunos gritos ("vaya equipo para ir a Europa" o "habéis destrozado el club"), que se entremezclaban con insultos. El hijo de Peter Lim, en discurso escrito y una alocución rápida, apuntó al maná que será el Nou Mestalla para la entidad y cuyos beneficios repercutirán en la situación deportiva: "Será clave para resolver el actual cuello de botella provocado por las normas del Fair Play Financiero y las limitaciones de ingresos". Además, añadió el estadio "atraerá inversiones. Este nuevo estadio no solo será el hogar de todos los valencianistas, sino también un activo estratégico para el club, la ciudad y toda la Comunitat Valenciana. El Nou Mestalla actuará como motor económico, símbolo de modernidad y un espacio que nos permitirá crecer como institución, crear empleo y atraer inversión a nuestra región", afirmó.

Kiat Lim durante su intervención / VCF

En este sentido, el presidente del club defendió que el acuerdo con Goldman Sachs -un préstamo con el objetivo de refinanciar la deuda, acabar las obras del estadio y contar con mayor liquidez- "ha sido crucial para el reinicio de las obras sin comprometer la situacion finaciera del club" y puso en valor el hecho de que "inversores internacionales de primer nivel hayan decidido apoyar al Valencia CF", algo que demuestra "la confianza que inspiramos hoy en los mercados financieros globales y sitúa a nuestro Club firmemente en el mapa de los grandes proyectos deportivos europeos". Así, aseguró que con el Nou Mestalla en funcionamiento "seremos más competitivos para volver a Europa, que es clave".

"Volveremos al lugar que merecemos"

En cuanto a la propia gestión deportiva, desgranó que están invirtiendo en el desarrollo del talento joven y "buscando la máxima competitividad en todas las áreas. Sabemos que el camino por delante no es fácil, pero estamos convencidos de que estos cambios nos harán un club más fuerte y mejor preparado para afrontar los retos futuros". Y aunque admitió que el camino "no es fácil", vaticinó (otra vez) que "juntos volveremos al lugar que nos merecemos. 'Amunt Valencia".

En el turno de intervención de los accionistas, las criticas abarcaron, en gran medida, la situación deportiva y las incertidumbres que despierta el crédito con Goldman Sachs para acabar el Nou Mestalla. "No cuentan con nosotros, corten la crispación, hagan un equipo deportivo, el sentimiento se lleva dentro y no lo entenderán nunca. Eramos el cuarto equipo de España y ahora el decimoséptimo. Ustedes no nos representan", señaló un accionista.

José Antonio Pérez, de Libertad VCF, aconsejó a Ron Gourley a "aconstrumbrarse a las mentiras de Meriton, el de allí y el de aquí, ¿verdad, Javier Solis? Usted falta el respeto al valencianismo cada vez que habla. Gestionaría mejor, estoy seguro, y le achaco la mentira y su forma de prosperar en el club". El accionista recordó que cuando llegaron "el Valencia estaba en el top de España y Europa y ahora lucha por no bajar y está fuera de los cien primeros clubes de Europa. Eso es gestión de ustedes. Hemos malvendido y regalado a jugadores que han ganado la Champions", afirmó.

"Meriton es opresor"

Pilar Avilés, accionista y abonada, dijo sentir "una rabia, pena, dolor y tristeza" que "ustedes no tendrán jamás por matar al club de nuestras vidas, con premeditacion y alevosía, usando al club para satisfacer sus intereses y pisoteando más de cien años de historia. En su conciencia llevan una losa que arrastrarán toda su vida". La accionista dice que el valencianismo "no se siente representado por ustedes. Son opresores y nosotros los oprimidos", sentenció. También miró a Javier Solís y Kiat Lim. Del primero, "valenciano y valencianista, pero cómplice y traidor; no sé cómo puede dormir tranquilo. Y mañana se arrepentirá". Y del hijo del máximo accionista: "representa el expolio y la falta de escrupulos. Necesitamos un presidente no un hombre de paja".

Un momento de la junta de accionistas del Valencia CF / VCF

"¿Puede sobrevivir el Valencia veinte años?"

Dionisio Canales hizo una disertación económica. "¿Puede sobrevivir los próximos veinte años con su estructura financiera? "La respuesta es preocupante", afirmó. Para Canales, "no es normal que los beneficios del estadio estén comprometidos, ni pagar 30 millones al año en intereses, pero esa es nuestra realidad". Y alertó que el patrimonio neto es de 18 millones y que una desviación mínima puede ser letal". Sobre el nuevo futuro estadio, "será nuestro pero no los beneficios" y la venta del terciario "se ha vendido por menos del valor del que se podía haber vendido". Canales aseguró que el Valencia "paga más intereses que lo que genera por abonos y ticketing. No es compatible con un club de élite y estamos en un punto de no retorno. No se puede hipotecar el club tres décadas".

Otro de los accionistas, Federico Soler, quiso saber "¿Qué harán con el Valencia cuando baje a segunda división?", porque "quién irá a ese estadio cuando estemos en segunda división". Además, ahondó que esa previsión de Legeds, de 80 millones, en segunda división, "no se va a cunplir". Por ello, preguntó, "¿Hay un plan de contingencia para cuando el Valencia descienda a segunda?".

Ante otras críticas sobre la falta de explicaciones sobre cuestiones económicas, como qué supondrá el crédito de Goldman Sachs, el secretario Germán Cabrera defendió que las cuentas "detallan la situación financiera de manera exhaustiva, además de las preguntas que habéis trasladado y que se contestarán por escrito".

A Lim no le importan los insultos

Tras un receso, Kiat Lim quiso responder a los accionistas. El presidente aseguró que "estoy de acuerdo con ustedes por la mala marcha del equipo y que estén frustrados". Pero el hijo del magnate mira al futuro: "buscamos algo más sostenible, más allá de una ventana de compras, sino que dure más y tener un equipo sostenible". Lamentó los "insultos" y "los gritos" y apeló a que "estas conversaciones no construcitivas no es la manera" y llegó a decir que "permito que estéis aqui", palabras que cabrearon a los presentes. El presidente admitió errores (en su único gesto de autocrítica) pero afirmó que "me insultáis y me llamais mentiroso, estáis en vuestro derecho pero no va a funcionar ni va a tener buenos resultados para el club. Yo no busco el aplauso y esos insultos me importan poco, hago lo que tengo que hacer. Trabajo con el resto del equipo y tratando de recoger un feedback pero así es dificil, pero vamos a seguir adelante con nuestro trabajo. No me lo tomo como algo personal. Lo único que pido es que no me tenéis que apoyar a mi, sino al equipo, Corberán y los jugadores".

Gourlay durante la Junta de Accionistas del Valencia CF / VCF

Ron Gourlay, por su parte, trató de explicar, pese a las reiteradas interrupciones por las criticas de los accionistas, la situación deportiva. "Me gusta que el Valencia, fue el mejor equipo del mundo, se lo que se siente, las expectativas de estar en un club grande, pero como hombre de fútbol tengo que mirar las cosas con perspectiva, llevo aqui cinco meses, todos intentamos hacer lo mejor para el club, un club grande, somos un gigante dormido, y esto no se soluciona con una ventana de fichajes". El CEO de fútbol afirma que "hay un plan" pero "necesitamos dos o tres ventanas de traspaso antes de llegar al Nou Mestalla, que generara los ingresos para llevarnos a otro nivel. El objetivo es un mejor rendimiento del equipo, en cada partido y ver cómo hacerlo en cada ventana para volver a donde estuvimos, no es facil y habrá baches. Necesitamos calidad, es evidente", y recordó que Mosquera (vendido al Arsenal) "no quería seguir aquí, yo no miento". Por último, Gourlay secundó a Kiat Lim y afirmó que el Nou Mestalla, "generará los ingresos para un salto de nivel. Si creen que podemos competir sin un estadio moderno estamos equivados, porque la estructura de la Liga exige ingresos comerciales y con el Fair Play actual es complicado".

Solis y Kiat Lim, durante la junta de accionistas / VCF