Danjuma, OK en el último entrenamiento previo a recibir al Mallorca
El futbolista neerlandés, que arrastra molestias en su tobillo izquierdo, se ha ejercitado este jueves con el grupo y apunta a la lista para jugar ante el conjunto bermellón
Rafa Jarque
El Valencia CF recibe este viernes a partir de las 21 horas al RCD Mallorca en Mestalla, y lo hace casi con la obligación de sacar los tres puntos para evitar correr el riesgo de caer a los puestos de descenso. Antes de arrancar la jornada, el conjunto blanquinegro ocupa la decimoséptima plaza, con 15 puntos, los mismos que el Girona, que es el primero de los equipos que ocupan la zona roja.
Para el encuentro ante el conjunto bermellón, Carlos Corberán no tiene que lidiar con ninguna baja importante, pero sí con la duda de algún futbolista que ha arrastrado molestias esta semana. Uno de ellos es Danjuma, con problemas en el tobillo izquierdo que le impidieron jugar la Copa del Rey.
Danjuma entrena con normalidad
Este jueves, en la última sesión de entrenamiento previa al partido, Corberán ha recibido una buena noticia y es que Arnaut Danjuma, según ha informado Germán Muñoz, ha entrenado con normalidad junto al grupo, lo que en principio da el visto bueno para que juegue ante el Mallorca. Que vaya a ser titular sigue estando evidentemente en el aire, ya sea por precaución o por decisión técnica, pero lo que parece claro es que entrará en la lista.
Corberán necesita que vuelva
El técnico del Valencia necesita a Danjuma pero a su mejor versión. En los últimos partidos, el neerlandés no ha sido ese jugador diferencial de principio de temporada, el que se hizo con el control de la banza izquierda a base de goles y asistencias. Sus últimas apariciones han dejado mucho que desear, resucitando los fantasmas de la irregularidad que tanto le ha acompañado en su carrera.
Frente al Atlético de Madrid, Danjuma ya se cayó del once después de varios partidos siendo titular. Un claro aviso por parte del técnico de que debe recuperar su nivel si quiere volver al once.
