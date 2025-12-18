Ugrinic se gana la continuidad

Carlos Corberán ha encontrado en Filip Ugrinic un futbolista con el que armar un centro del campo más físico y más fuerte. El suizo respondió en su primera titularidad de la temporada en el Metropolitano y la idea del técnico, si le respeta su estado físico, es darle continuidad el viernes contra el Real Mallorca en Mestalla. El centrocampista ha comenzado a dejar atrás las molestias que le impidieron participar en la primera parte de LaLiga y llama a la puerta del entrenador cada vez con más fuerza a medida que crece y recupera su ritmo competitivo. Filip, para bien o para mal, aún no ha mostrado su verdadera potencial. Todavía se desconoce su techo. Lo que está claro es que es un futbolista que va a más y Corberán quiere aprovecharlo.

Filip gana protagonismo en el equipo a medida que mejora su condición física. El centrocampista ha dejado atrás su lesión y empieza a dar señales de vida en el Valencia después de tres meses ausente. Su participación va a más. Contra el Rayo Vallecano disputó 16 minutos, frente al Sevilla jugó hasta 27' con su segunda asistencia de la temporada a Hugo Duro y ante el Atlético de Madrid dio su esperado salto a la titularidad con una actuación notable a pesar de la exigencia del rival y del escenario. Ugrinic aportó equilibrio y consistencia al centro del campo hasta que le aguantó la gasolina (72 minutos) y eso es sinónimo de continuidad. Esa es la versión que Corberán quiere de él.

Corberán apostó por primera vez en la temporada por un 'trivote' Pepelu-Ugrinic-Almeida y funcionó. Los tres centrocampistas salieron mostraron su mejor versión en el Metropolitano y salieron reforzados. El técnico les dio descanso en Copa a excepción de un Pepelu obligado a repetir en Gijon por la inoportuna sanción de Santamaría. ¿Repetirá Javi Guerra en el banquillo? El de Gilet fue suplente en Madrid tras una semana marcada por un proceso gripal. Corberán tiene la última palabra.

El Javi de Copa

El '8' firmó un buen partido en Copa, pero está lejos de su mejor nivel en Laliga. Javi ha perdido impacto en el juego y eso es sinónimo de preocupación en Paterna. Corberán necesita recuperar la mejor versión de Javi Guerra por la influencia que el centrocampista tiene en el juego del equipo. No es un futbolista más. El de Gilet ha sido sustituido a la hora de partido en las dos últimas jornadas de LaLiga. Fue cambiado en el minuto 57 contra el Rayo Vallecano y sentado en el 63' frente al Sevilla en Mestalla recibiendo los silbidos de parte del estadio que le exige un plus por su condición de jugador franquicia. Contra el Atlético de Madrid fue suplente y solo jugó los últimos minutos, aunque venía de un proceso gripal que le debilitó y le impidió entrenar tres días.