El Valencia Basket busca en Israel su sexta victoria consecutiva en la Euroliga

Desde octubre de 2023 ningún equipo español de baloncesto ha jugado en Israel. Este jueves, 18 de diciembre, lo hará el Valencia Basket en un partido en el que los de Pedro Martínez tratarán de abstraerse a todo lo que rodea al partido y sumar, ante el Maccabi Tel Aviv (20:05h, Pais Arena Jerusalem, Movistar+ Deportes) la que sería su sexta victoria consecutiva. La situación bélica motivó que la Euroliga prohibiese a los equipos israelís de sus competiciones a jugar como locales fuera de su país. Un veto que se levantaba este mes de diciembre tras el alto al fuego firmado por Israel. Aunque la situación en la zona dista mucho de ser estable, el baloncesto ha vuelto a Israel.

A por la sexta victoria

El partido entre el Maccabi y el Valencia se jugará en Jerusalén porque el pabellón en el que juega habitualmente el equipo hebreo estaba alquilado previamente para un 'Hanuka show'. En medio de un gran dispositivo de seguridad especial, el Valencia Basket viajó a Israel directamente de El Pireo, Grecia donde el martes lograba una brillante victoria ante el Olympiacos por 92-99 que permite a los taronja continuar en lo alto de la clasificación de la Euroliga como segundos clasificados con 11 victorias y 5 derrotas, sólo superados por el líder, el Hapoel Tel Aviv que atesora 12 triunfos y que a su vez este jueves visita al Panatinaikos. Tras ganar al Olympiacos el Valencia Basket igualaba su mejor racha histórica en la Euroliga con cinco victorias consecutivas, y por tanto, si gana en Jerusalén, establecerá un nuevo récord.

Valencia Basket igualó su registro histórico al encadenar su quinta victoria consecutiva en el Pireo: 76-73 ante Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, 90-64 ante el FC Bayern Munich, 79-89 en la pista del Panathinaikos AKTOR Athens, 94-82 ante Anadolu Efes Istanbul y 92-99 en la cancha del Olympiacos Piraeus. Una dinámica que le permite encabezar la competición a nivel de triunfos encadenados en este momento.

El Valencia Basket se encontrará con un Maccabi que también está en racha y atraviesa su mejor momento de la temporada, después de haber encadenado tres victorias consecutivas que le han permitido mejorar su balance hasta el 6-10 y ubicarse en la 15ª posición. Los israelíes vienen de ganar el martes en la última jugada en la pista del Dubai Basketball.

Para el partido ante el Maccabi Pedro Martínez seguirá sin poder contar con Xabi López-Arostegui, con problemas musculares.

Dos equipos a los que le gusta correr

El partido enfrentará a dos equipos que juegan a un mayor ritmo en la competición. El conjunto israelí es el segundo que juega a mayor número de posesiones (76,8) y sin embargo es uno de los que menos balones pierde (13%) mientras que Valencia Basket es el tercero en ritmo con 76,5 posesiones por noche. El equipo taronja es el segundo que más puntos mete (89,9) mientras que el cuadro amarillo es el cuarto (89,3) y ambos están entre los mejor valorados (Valencia Basket es quinto con 99,9 créditos y Maccabi Rapyd Tel Aviv sexto con 99,1). Ambos conjuntos también destacan en asistencias

El rival

El Valencia Basket analiza así a su rival de este jueves: El conjunto macabeo cuenta con cuatro jugadores por encima de 13 de valoración y los tres mejores forman parte del quinteto tipo. El ala-pívot Jaylen Hoard es el jugador más valorado de su equipo con 16,6 créditos con una tarjeta de 14 puntos con un 50% en triples y 7,1 rebotes (cuarto mejor reboteador del torneo) y su pareja interior habitual es Roman Sorkin (14,1 puntos y 3,8 rebotes para 14,9 de valoración). Sus últimas actuaciones han convertido al escolta titular Lonnie Walker IV en el mejor anotador del equipo (15,9 puntos) y acostumbran a acompañarle de salida el alero O’Shae J Brissett (7,4 puntos y 4,6 rebotes) y el base Tamir Blatt (6,2 puntos y 4,9 asistencias). Desde el banquillo destaca en su papel de sexto hombre TJ Leaf (8,9 puntos y 5,1 rebotes para 13,1 créditos) y ha tenido un efecto inmediato la llegada de Iffe Lundberg (8,8 puntos y 2,8 asistencias) para que se note menos la baja de Jeffrey Dowtin Jr. en una rotación exterior que alargan John DiBartolomeo (3,6 puntos) y Jimmy Clark III (5,5 puntos y 4 asistencias). Por dentro, el brasileño Marcio Santos anota 6,9 puntos con el mejor porcentaje en triples del torneo (56,5%) y completan el equipo William Rayman (2,2 puntos y 1,9 rebotes) y un Zach Hankins que todavía no se estrenó en el partido del martes.

Segunda etapa de una dura semana como visitantes

Esta visita a Israel será el segundo choque de una semana con tres salidas complicadas para el conjunto taronja, Después del aplazamiento del partido programado para el domingo 14 ante Casademont Zaragoza, los hombres de Pedro Martínez comenzaron su gira con un triunfo en la pista del Olympiacos Piraeus por 92-99. Tras jugar el jueves en Israel, la expedición taronja regresará el viernes a nuestro país y tras una sesión de entrenamiento en València, desplazamiento por carretera el sábado para visitar la cancha de uno de los equipos más en forma de la Liga Endesa, el UCAM Murcia, el domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas.