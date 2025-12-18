El Valencia Basket toma impulso en la Euroliga y muestra su carácter ganador ante el Landes

El Valencia Basket salió victorioso de la cancha del Basket Landes francés al que superó por 57-66 en la segunda jornada de la Segunda Fase de la Euroliga . Una victoria que vuelve a encarrilar la clasificación de las taronja para la Final Six, el gran objetivo del club, y que devuelve la tranquilidad tras la derrota sufrida la semana pasada ante el Casademont Zaragoza. Las de Rubén Burgos dieron una lección de concentración, profesionalidad y carácter ganador para llevarse un duro partido ante un rival que puso muchos obstáculos en defensa. El Valencia Basket sale reforzado de la cancha del líder de la liga francesa y un rival directo de las taronja en el grupo. Con paciencia, oficio y fe en la victoria, el Valencia Basket supo reponerse a situaciones difíciles para en la segunda parte adueñarse del partido.

Duelo de defensas

María Araújo estrenaba el marcador de la mejor forma, con un triple aunque pronto el equipo local con un 4-0 y tras un robo de balón, daba la réplica. El tiro exterior taronja era protagonista en los primeros compases. Fiebich, con otro triple volvía a adelantar al Valencia Basket.

El Basket Landes salía con la misión de presionar y tratar de evitar que el Valencia Basket moviese con comodidad el balón. Las taronja también se esmeraban en labores defensivas y exhibían intensidad. A los dos equipos les costaba anotar (8-8 min. 5). Queralt rompía la defensa con una rápida entrada a canasta que volvía a adelantar a las taronja (8-10). Rubén Burgos movía el banquillo para dar frescura en todo momento al quinteto en la cancha. Entraba en la cancha Cristina Ouviña en su primer partido fuera de casa tras reincorporarse al equipo después de ser madre.

El Landes no relajaba la presión, incrementaba el ritmo y con un 5-0 se escapaba tímidamente (15-10). El Landes optaba por ataques rápidos que hacían daño a las taronja. Con 20-14 se cerraba el primer cuarto.

El Valencia Basket se rehacía en el segundo cuarto

Las dificultades continuaban en el inicio del segundo cuarto que empezaba con canasta de las locales (22-14). El Landes rotaba el banquillo sin perder fuerza en defensa. El Valencia Basket no encontraba la forma de perforar el aro. Lo intentaban erráticamente una y otra vez desde el triple pero en posicones forzadas y precipitadas. La ventaja local seguía incrementándose (24-14 min. 14). El Basket Landes seguía corriendo, buscando velocidad y eso, afortunadamente para el Valencia Basket, le llevaba a perder algún balón, algo que daba algún respiro a las taronja. Y oxígeno encontraban en un proverbial triple de Queralt Casas, que junto a Leticia Romero lideraban el intento de remontada a la que se sumaba con un triple María Araújo. El Valencia Basket se ponía a sólo 2 puntos (26-24, min. 17). Inmediatamente la entrenadora local pedía tiempo muerto. La defensa taronja funcionaba ahora y el que tenía muchísimos problemas para encontrar huecos era el Landes. Queralt Casas por fin reestablecía la igualdad (26-26). En el conjunto francés Lacan seguía haciendo daño. Con un igualado 28-26 se llegaba al descanso.

Cristina Ouviña / FIBA

Segunda parte

Tras el paso por los vestuarios, poco cambiaba de momento el escenario. Ambos equipos seguían defendiendo duro y buscando opciones en ataque, tratando de pelear cada rebote, faceta que favorecía a las locales especialmente en el rebote ofensivo. La igualdad se mantenía (31-30 min. 22). El Basket Landes era de nuevo el que dominaba lo suficiente para volver a estirar el marcador (35-30).

Lekovic por fin encontraba el acierto que le estaba faltando y con una canasta y una asistencia a Kayla Alexander equilibraba el partido a 37. Ambos equipos se movían a rachas, alternando protagonismo. De nuevo se repetía la historia. El Valencia Basket lograba equilibrar el marcador pero le volvía a faltar empuje para ponerse decididamente por delante. Con 41-37 Rubén Burgos pedía tiempo. Nuevo tirón de las taronja que tras un rebote ofensivo y canasta de Fam volvía a empatar el encuentro (41-41 min. 29). Y por fin, un triple de Coffey, que despertaba, ponía por delante a las de Rubén Burgos (41-44). Ben Abdelkarder golpeaba en los últimos segundos del tercer cuarto con un nuevo triple que dejaba el marcador en un esperanzador 41-47 al término del tercer cuarto.

Último cuarto

Con un triple en la primera acción el Basket Landes avisaba de que aún quedaba mucho por jugar. El Valencia Basket también avisaba de que no estaba dispuesto esta vez a dejar escapar todo el trabajo hecho y mantenía la concentración en defensa. Musa y Fam mantenían una intensa batalla bajo los aros, en la línea exterior ambos equipos trataban de marcar un ritmo alto. El Valencia Basket, poco a poco se iba adueñando del partido, sin perder la concentración, las taronja esperaban su momento para escaparse en el marcador (46-57). El Valencia Basket firmaba un parcial de 0-10 que encarrilaba el triunfo de las taronja y que certificaba Fiebich con un triple.

Con once puntos de renta, la más alta con diferencia del partido para ambos equipos, afrontaba el Valencia Basket los últimos 5 minutos de partido. Ahora el Basket Landes se veía obligado a correr mientras el Valencia Basket se podía permitir jugar sin arriesgar tanto. Las taronja, mucho más seguras de sí mismas, vivían sus mejores momentos. Leticia Romero agrandaba la brecha con un triple que ponía el +13 (48-61) con menos de 3 minutos por jugar.

Los fantasmas de anteriores derrotas como la sufrida ante Casademont Zaragoza se asomaban a la cancha francesa cuando las locales recortaba 56-61. Pero el crono corría a favor de las taronja. Sólo había que resistir un último minuto. Pero aún habría que sufrir cada segundo. No hay victoria fácil en la Euroliga. A cuatro se ponía el Landes (57-61). Restaban 50 segundos. Leo Fiebich aprovechaba dos tiros libres para acercar un poco más a su equipo al triunfo (57-63). La propia Fiebich espantaba definitivamente a los fantasmas con un triplazo a falta de 9 segundos (57-66). Con ese marcador y un importante triunfo del Valencia Basket finalizaba el partido.