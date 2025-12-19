Si construyeran un puente entre Valencia y Mallorca

Paco Roig, quién si no, organizó la operación con su innata habilidad para las operaciones comerciales. De la noche a la mañana, cinco jugadores dejaron de golpe la disciplina valencianista para incorporarse al conjunto mallorquín: Eskurza, Iván Campo, Romero, Moya y Engonga. La maniobra parecía inspirada en el tema musical interpretado por Los Mismos en los felices años 60. La canción causó furor por entonces gracias la inconfundible voz de Elena, la solista del trío, que soñaba con un puente que uniera Valencia y Mallorca. Según decía la letra, le tenía miedo al avión y al barco.

Aquel tema musical repleto de ingenuidad no tenía nada que ver con los planes del presidente del Valencia, casi 30 años después. Estamos en el verano de 1997 y Valdano ocupa el banquillo. La temporada anterior ha concluido en decepción. Cambio de planes. Renovación profunda del vestuario. Se aspira a crear una escuadra de ensueño que enamore a la grada capitaneada por dos referentes sudamericanos: el argentino Ortega y el brasileño Romario. Un equipo de dibujos animados, el entrenador dixit.

Con aquel traspaso masivo, se inició una estrecha relación entre ambos clubes por un periodo breve, apenas 2 años, en los que el Valencia y el Mallorca van a cruzar sus trayectorias con asiduidad. La salida de jugadores desde el club de Mestalla hacia la capital balear tenía una justificación,: había que hacer hueco a nuevos fichajes. Se prepara la llegada de Djukic, Carboni, y Anglomà. Tres elementos imprescindibles para un futuro glorioso que todavía no se adivina. Igualmente se incorporan promesas como Gerard que despuntará más tarde y otras novedades como Del Solar, Nico Olivera, Marcelinho Carioca, o Saïb que no cuajarán. El Valencia agita la coctelera. La intensidad informativa se dispara a diario; con Roig al frente, no hay tregua. Quiere lo mejor y lo quiere ya. Unos que vienen y otros se van de cara a la siguiente temporada 97-98.

Crónica del Valencia-Mallorca de 1999 / L-EMV

Al Mallorca llega por esos días un entrenador argentino del que no se sabe demasiado. Héctor Cúper desembarca para hacer historia. El Valencia también se cruzará en su vida posteriormente. Carambolas del destino. La Liga arranca con un duelo entre ambos equipos. Victoria local por 2-1 en el Lluís Sitjar. El gol visitante lo consigue Djukic. El día de su debut acaba con expulsión y derrota. El tanto que decanta la balanza se lo marca en su portería Fernando Cáceres.

Cuando ambos conjuntos vuelven a verse las caras en Mestalla, a principios de enero de 1998, ya no preside Paco Roig ni se sienta Jorge Valdano en el banquillo. El duelo acaba sin goles. A finales de ese mes, el Valencia vivirá una noche inolvidable que cambiará su historia durante los siguientes años. El vibrante triunfo en el Camp Nou por 3-4 , gracias a una increíble remontada supone un punto de inflexión. Los mallorquines volverán a Mestalla a finales de abril para disputar la final de Copa ante el Barça. El título se resuelve por penaltis después de la resistencia heroica del conjunto insular que afronta la prórroga con dos expulsados y un lesionado.

La clasificación para la Champions

Si el Valencia y el Mallorca se enfrentaron en el duelo que abría el campeonato, un año después, protagonizarán el choque de cierre. La última jornada se vive en Mestalla con la emoción disparada. Un triunfo puede clasificar por primera vez al equipo de Claudio Ranieri para la Liga de Campeones. Los baleares llegan relajados. La tercera plaza ya la tienen asegurada. En una campaña memorable, disputaron un mes antes la final de la Recopa frente al Lazio. Héctor Cúper ya se ha comprometido con el Valencia para la siguiente temporada. Ese día vive su último partido con los bermellones. Los locales se imponen por 3-0 y la fiesta es completa. Objetivo logrado tras el pinchazo del Celta en Balaídos. El valencianismo vive días de vino y rosas. Una semana después se conquistará la Copa del Rey en La Cartuja.

Gaizka Mendieta y el Piojo López celebran uno de los tres goles. / Levante-EMV

Ambos equipos disputaron en el verano de 1999 una eliminatoria previa para entrar en la Champions. El Valencia la superó sin problemas, pero el Mallorca cayó eliminado. Los de Mestalla, con Cúper al frente, alcanzaron la final del torneo durante dos ejercicios consecutivos y se convirtieron en la revelación del fútbol europeo. Del amplio lote de refuerzos que había llegado al conjunto de Palma procedente del Valencia, tan solo Engonga se mantuvo en la plantilla durante 5 años. El resto de jugadores solo permaneció durante una campaña. Quique Romero se marchó al Deportivo, donde ganó Liga y Copa. Por añadidura, el lateral zurdo llegó a la selección y participó en el Mundial de 2002.

Iván Campo también vio relanzada su carrera en el Real Madrid y se midió al Valencia en la final de París en 2000. Por su parte, Gabi Moya vivió una segunda etapa en el Sevilla, tras el descenso de categoría de los hispalenses. Xabi Eskurza prosiguió su carrera en el Real Oviedo durante dos temporadas, ambas en primera división.