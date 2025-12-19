La convocatoria del Valencia CF ante el Mallorca: regresos, ausencias y decisiones de Corberán
El técnico valencianista define la lista para el duelo de Mestalla con novedades importantes y alguna ausencia destacada
Iván Carsí
El Valencia CF afronta la última jornada de LaLiga EA Sports de este 2025. El equipo valencianista se ve las caras este viernes ante el RCD Mallorca en el Camp de Mestalla en un duelo importantísimo por la situación clasificactoria del equipo blanquinegro. Así pues los de Carlos Corberán tendrán la obligación de lograr una victoria que les dé calma para afrontar la Navidad y que cambie la dinámica liguera tras la derrota en el Metropolitano.
Un partido clave en Mestalla antes del parón
Los valencianistas reciben al equipo Jagoba Arrasate en la 17ª posición de la clasificación de Primera División. Pese a los mejores resultados obtenidos antes de enfrentarse al Atlético de Madrid, el Valencia CF necesita sumar los tres puntos para ganar en confianza y en tranquilidad. La única manera para conseguirlo es poner tierra de por medio con los tres que se sitúan en zona de descenso y además ante un rival directo por la permanencia como el Mallorca de Arrasate.
La convocatoria del Valencia CF ante el Mallorca
La convocatoria, como es habitual, deja pistas sobre la idea de partido que tiene Carlos Corberán para un duelo clave en Mestalla. Los valencianistas se han concentrado este viernes por la mañana en el Camp de Mestalla, donde le esperaba el bus del equipo como es habitual en las citaciones de Corberán.
Porteros:
- Julen Agirrezabala
- Cristian Rivero
- Vicent Abril
Defensas:
- Thierry Rendall
- Dimitri Foulquier
- César Tárrega
- Mouctar Diakhaby
- José Copete
- Rubo Iranzo
- José Gayà
- Jesús Vázquez
Centrocampistas:
- Pepelu
- Javi Guerra
- Ugrinic
- Santamaría
- André Almeida
Delanteros:
- Luis Rioja
- Diego López
- Largie Ramazani
- Dani Raba
- Hugo Duro
- Lucas Beltrán
- Arnaut Danjuma
Las principales novedades en la lista de Corberán
A priori las únicas bajas con las que contará el entrenador del Valencia CF son las de Eray Cömert y Stole Dimitrievski, que siguen fuera de la lista como ya ocurriera en Copa del Rey frente al Sporting de Gijón. Asimismo la gran novedad es la de Arnaut Danjuma, que ha superado sus molestias en el tobillo y entra en la lista de Corberán. El otro regreso es el de Baptiste Santamaría después de cumplir sanción en el duelo de Copa del Rey. Finalmente tanto Tárrega como Lucas Beltrán también están en los planes de Corberán para medirse al cuadro balear.
Respecto a los más jóvenes que entran en la lista de Carlos Corberán son dos; Rubo Iranzo y Vicent Abril. El defensa repite en la citación para el partido del Mallorca y el portero continúa en la misma debido a la ausencia de Dimitrievski.
Las ausencias del Valencia CF para recibir al Mallorca
- Lesionados: Eray Cömert y Stole Dimitrievski.
- Sancionados: -
- Decisiones técnicas: -
Qué pistas deja la convocatoria sobre el posible once
De esta manera seguiría Julen Agirrezabala en la portería con la gran duda de la defensa. Lo normal es que el técnico del Valencia CF vuelva a una línea de cuatro en la que todavía no entraría Diakhaby pese a disputar sus primeros minutos en El Molinón tras una larga lesión.
En la sala de máquinas del Valencia CF Pepelu podría repetir con Ugrinic, aunque en el duelo de Copa fue Guerra el acompañante del de Dénia. Luis Rioja, suplente en Gijón y Diego López serían los jugadores para las bandas, Almeida en el enganche mientras que un enrachado Beltrán y Hugo Duro se disputarán la punta de lanza. No obstante todo queda a expensas de la idea de partido que tenga el míster del Valencia CF, donde podría apostar por un trivote en la medular o dos delanteros más puros que el portugués, dando entrada al enrachado Lucas Beltrán
