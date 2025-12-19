La Generalitat “ficha” al Levante UD femenino como aliado contra la violencia sobre la mujer

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha afirmado que “la lucha contra la violencia sobre la mujer es una responsabilidad compartida”, durante el acto de presentación del acuerdo de colaboración entre la Generalitat y el Levante UD femenino, una alianza que sitúa al deporte como herramienta de prevención y concienciación social.

El acuerdo ha sido presentado en un acto que ha contado con la presencia del presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, y de las capitanas Erika González, Alharilla Casado, Eva Alonso y Dolores Silva. Esta alianza refuerza la implicación de ambas entidades en la lucha contra la violencia machista y pone el foco en la capacidad del deporte femenino para trasladar mensajes de sensibilización a amplios sectores de la sociedad, especialmente a la población joven. A este respecto, Susana Camarero ha agradecido a la entidad granota y a las jugadoras del equipo femenino “su compromiso y su implicación en una causa contra esta lacra social que nos interpela como sociedad”.

Además, Camarero ha destacado el carácter innovador del acuerdo y su vocación de continuidad, señalando que “este es un acuerdo pionero en España y que esperamos poder ampliar con otros clubes”, y ha añadido que “frente a la violencia sobre la mujer, no hay silencio, no hay indiferencia y no hay neutralidad”.

Difusión de mensajes

El acuerdo con el Levante UD adquiere un papel estratégico para la Generalitat, al convertir a las jugadoras en referentes sociales capaces de difundir mensajes sobre la existencia de ayuda profesional y la necesidad de identificar conductas de control, violencia digital o falta de consentimiento, ha apuntado Camarero.

A esto ha añadido que “esta iniciativa cobra especial relevancia en periodos de vacaciones y mayor convivencia, cuando se producen picos de agresiones, y se consolida como una acción preventiva que refuerza el mensaje de que la erradicación de la violencia sobre la mujer exige implicación institucional, social y colectiva”.

El presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, ha agradecido a la vicepresidenta y consellera, Susana Camarero, que confíe en el Levante UD femenino, único en la primera división española de fútbol, para ser el equipo que haga difusión de los mensajes porque saben que así llegarán todavía a más gente y más lejos. A este respecto ha señalado que "su confianza es una muestra de que nuestra proyección e impacto entre la gente, y sobre todo entre las personas más jóvenes, es muy grande y de ahí que podamos ser el compañero de viaje perfecto para dar a conocer este tipo de mensajes".

Por su parte, la capitana Alharilla Casado ha señalado que las niñas y los niños necesitan referentes, "y si nosotras podemos ser parte de ese impacto positivo en ellos, pues es genial, porque es algo que podemos hacer más allá del fútbol. Nos dedicamos a jugar a fútbol y es lo que sabemos hacer; sin embargo, me gusta muchísimo que creáis que podemos aportar algo más a la sociedad y, sobre todo, a la gente más joven, y aquí estaremos para lo que necesitéis, sobre todo si se trata de prevenir y sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres".

Camarero, con jugadoras del Levante UD en el césped del Ciutat / L-EMV

La campaña consistirá en el lanzamiento en redes sociales de mensajes dirigidos a difundir los recursos que tiene la Generalitat a disposición de las víctimas (teléfonos 900 580 88, 900 22 00 22, Centros Mujer, Centros Residenciales, Centros de Atención Integral Violencias Sexuales, Programa Alba) con la finalidad de dar seguridad a las víctimas y que hay profesionales y recursos para ayudarlas y acompañarlas, para sacarlas de su escenario de violencia.

También se dará difusión a los mensajes de la última campaña institucional del 25 N, para una población más joven en los que se alerta de la naturalización que se está asumiendo de determinados tipos de violencia, como es la violencia digital, la justificación de los celos, la falta de consentimiento desde un plano de igualdad en las relaciones afectivas o las bromas y comportamientos machistas que denigran a la mujer.

Cuatro víctimas mortales valencianas

Durante el acto la vicepresidenta primera ha recordado que la violencia machista sigue siendo una de las principales lacras sociales del país, con 1.342 mujeres asesinadas desde 2003 y 47 víctimas mortales en lo que va de año, cuatro de ellas en la Comunitat Valenciana.

A estas cifras se suman las de los menores asesinados como consecuencia de esta violencia, un total de 65 desde que existen registros oficiales, tres de ellos en 2025, de los que uno lo ha sido en la Comunitat, un dato que evidencia el impacto transversal y devastador de esta realidad.

Ante esta situación, ha remarcado Camarero, “la Generalitat ha defendido un enfoque basado en políticas públicas sólidas y sostenidas en el tiempo y hemos decidido actuar con determinación, con hechos y con políticas estructurales”.

Entre las medidas impulsadas destaca la creación, por primera vez, de un Comisionado específico para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer con el objetivo de dotar a esta política de liderazgo, coordinación y responsabilidad institucional. Asimismo, se ha regularizado y licitado la red de Centros Mujer, cuyos contratos llevaban más de tres años caducados, garantizando estabilidad a las profesionales y reforzando una estructura de atención que hoy se considera consolidada.

En la actualidad, la Comunitat Valenciana dispone de 30 Centros Residenciales y 374 plazas, además de nuevos recursos como los tres Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual —uno por provincia—, un nuevo Centro Mujer en Elche y la recuperación de dos centros residenciales para víctimas de trata y explotación sexual.

En este sentido Camarero ha explicado que “estas actuaciones se han visto respaldadas por el mayor presupuesto de la historia destinado a esta lucha, con un incremento cercano al 50 %, una red profesional ampliada a 239 personas y la incorporación, por primera vez, de letradas al servicio telefónico 900 580 888”.