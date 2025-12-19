El Valencia Basket denuncia insultos y violencia en Israel

Valencia Basket presentará este martes una queja formal ante la Euroliga tras los graves incidentes vividos durante el partido disputado ante Maccabi, en el que se produjeron insultos racistas y comportamientos incívicos reiterados por parte de aficionados locales.

El club taronja ha estado en comunicación constante con la Euroliga durante el desarrollo del encuentro y aportará pruebas gráficas que documentan los hechos ocurridos en las gradas del pabellón israelí. Según ha denunciado la entidad taronja, estas actitudes no solo estuvieron dirigidas contra el club, sino también contra su entrenador, Pedro Martínez, quien además no pudo realizar la comparecencia televisiva posterior al partido debido al clima de hostilidad generado.

Desde Valencia Basket consideran que este tipo de comportamientos dañan gravemente la imagen de la competición y del baloncesto europeo, subrayando que la violencia verbal y los insultos racistas son totalmente inadmisibles en un pabellón deportivo. El club confía en que la Euroliga actúe con firmeza para preservar los valores del deporte y garantizar entornos seguros y respetuosos para todos los protagonistas.

Este es el comunicado oficial del Valencia Basket sobre los insultos racistas en Israel

Valencia Basket, que ha estado en comunicación con @EuroLeague durante todo el partido, presentará mañana una queja formal aportando pruebas gráficas a la competición por el comportamiento incívico de los aficionados de Maccabi. Actitudes como las de hoy, con insultos racistas y violencia verbal reiterada hacia el club y nuestro entrenador, Pedro Martínez, impidiendo además por esas vías que pudiera hacer la comparecencia post partido para la televisión, dañan no solo a la competición, sino a nuestro deporte en general, y son totalmente inadmisibles en un pabellón de baloncesto.

Un precedente reciente en la Eurocup también con Israel de por medio

No es la primera vez que el Valencia Basket se ve envuelto en una situación similar ante un equipo israelí. En la pasada edición de la Eurocup, el club taronja ya denunció graves incidentes ocurridos en el Samokov Arena de Bulgaria durante un partido frente al Hapoel Tel Aviv, que disputaba sus encuentros como local fuera de Israel debido al conflicto bélico en su país.

En aquel encuentro, correspondiente a las semifinales de la competición, el Valencia Basket alertó de insultos reiterados a sus jugadores, así como de situaciones de riesgo para miembros del cuerpo técnico y de la expedición, además de señalar una insuficiente protección policial en el recinto. El club valenciano emitió entonces una nota oficial condenando los hechos y reclamando mayores garantías de seguridad para el desarrollo de la competición.

Tras estos acontecimientos y la denuncia pública del Valencia Basket, la Euroliga tomó este la decisión de multar al Hapoel Tel Aviv con 4.000 euros por los insultos de su afición al Valencia Basket en el Samarov Arena. Así lo hizo público la Euroliga, organizadora de la competición, que en su comunicado hizo referencia a "cánticos ofensivos" y al artículo 29.2.f) de su reglamento disciplinario para explicar la multa.

Otra polémica con la visita del Hapoel a València en Euroliga

El partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv también estuvo en el foco mediático por las implicaciones políticas que tenía al participar el equipo israelí en la Euroliga. El genocicio en Gaza y las protestas proPalestinas ocurridas en la pasada Vuelta a España movilizaron a parte de la población para boicotear todo lo que tuviera que ver con Israel. En ese clima de denuncia y controversia se vieron envueltos los equipos españoles de baloncesto, que tenían que disputar partidos contra clubes israelíes en plena ofensiva en Gaza y estuvieron a la expectativa para saber qué iba a ocurrir con dichos encuentros. En el caso del Valencia Basket, aunque inicialmente tomó la decisión de no vender entradas para el partido, finalmente y por consejo de la Delegación de Gobierno celebró el duelo en el Roig Arena a puerta cerrada.

Ante este dispositivo de seguridad el club israelí reaccionó a través de su propietario, Ofer Yannay. El mandatario del Hapoel Tel Aviv publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que afeaba la decisión de las autoridades y se remitía a que no ocurrió nada en el duelo que ya disputaron ambos clubes el curso pasado.

"Mala decisión de la Policía española. Los aficionados del Valencia estaban esperando el partido. El Hapoel es un equipo especial de ver y después del año pasado los clubes tienen una fantástica rivalidad", apuntó el dueño del Hapoel Tel Aviv en ese mensaje publicado en X.

Finalmente la Euroliga multó con cinco mil euros al presidente del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, por haber faltado el respeto en las redes sociales a otra persona, un castigo tras haber enviado también un mensaje en X al técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez.