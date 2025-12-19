El técnico del Castellón, ingresado

El CD Castellón ha comunicado a través de un comunicado sobre el estado de salud de su entrenador, Pablo Hernández, que tuvo que ser intervenido el pasado domingo de un cólico renal antes del partido ante el CD Mirandés. A pesar de la operación, el pasado martes su estado de salud se complicó ligeramente, motivo por el cual se decidió su ingreso hospitalario por precaución y para un mejor seguimiento médico. En estos momentos, evoluciona favorablemente y permanece bajo supervisión médica, siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios.

Sin embargo, el club ha decidido que la rueda de prensa previa al encuentro ante el Cádiz será ofrecida nuevamente por el segundo entrenador, Sergi Ripollés, tal y como ya ocurrió la pasada semana. La presencia de Pablo Hernández en el desplazamiento a Cádiz quedará supeditada a la evolución de su estado de salud en las próximas horas.

El Valencia CF ha querido mandar un mensaje de ánimo al que fuera su jugador y le desea una pronta recuperación.

Desde el CD Castellón agradecemos las muestras de apoyo y cariño recibidas y seguiremos informando de cualquier novedad relevante.