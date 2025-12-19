Valencia será sede uno de los mayores eventos europeos sobre fitness y bienestar

Valencia acogerá uno de los mayores eventos del fitness y la vida saludable del mundo. La afirmación parece osada pero Feria Valencia se prepara para un acontecimiento que se sitúa desde la primera edición como un referente tanto en el sector como entre el público en general, dada la capacidad organizativa y la presencia de algunos de los más insignes representantes del panorama de la salud tanto en España como en otros países del mundo. Referencias internacionales con millones de seguidores en redes sociales y empresas de primer nivel en el sector.

El acontecimiento, que tendrá lugar del 7 al 10 de mayo de 2026, tendrá tres formatos para llegar a todos los públicos, con una feria especializada para el mundo profesional; un congreso donde ampliar información y conocer las últimas tendencias; y un festival con múltiples actividades en vivo que permitirán realizar entrenamientos con los mejores representantes del mundo en diferentes disciplinas.

El evento está diseñado para poder disfrutar de los conocimientos y experiencias de algunos de los representantes más respetados a nivel mundial en cada sector. Es el caso de Laureano Turienzo, que se está encargando del diseño del área de negocio. También de José López Chicharro, a cargo del tema de ejercicio, fisioterapia y nutrición; o de Felipe Isidro, que ha engarzado un plan para conocer todos los detalles del mundo de la longevidad.

Chicharro (referente nacional en fisiología del ejercicio), Turienzo (reconocido especialista en estrategia y gestión empresarial con cientos de miles de seguidores en redes sociales, de hecho se trata de la novena persona más influyente en LinkedIn en España) o Felipe Isidro (catedrático y uno de los mayores expertos en ejercicio físico, salud y longevidad a nivel nacional e internacional) son solo un ejemplo del dispositivo montado para conseguir la mayor eficacia y utilidad en los contenidos tratados en el congreso, diseñado para el debate sobre nueve grandes bloques como son el Business & Management; la gestión diaria de centros; el entrenamiento y fisiología del ejercicio; la nutrición; la IA & Data; el Hospitality; el Wellness & Longevity; el Recovery; y el Pilates. Un superprograma de contenidos creado para reflexionar sobre conceptos que después se convierten en acciones y por lo tanto que se transforman en posibilidades de mercado o en conocimiento útil. Cada bloque del congreso combinará ponencias, mesas redondas, talleres y casos de éxito, ofreciendo un contenido de alto valor práctico.

Por su parte, la feria se compondrá de un gran showroom con las principales marcas, fabricantes y empresas del universo fitness, nutrición y bienestar, que permitirá a miles de profesionales crecer en el sector. Un espacio pensado para hacer negocio y ganar visibilidad. Allí se verán las caras empresas y profesionales del mundo del equipamiento y entrenamiento funcional; el diseño, arquitectura deportiva y equipamiento auxiliar; la nutrición deportiva y suplementación; la moda; la tecnología y digitalización; la fisioterapia, recuperación y rendimiento; o la formación y certificaciones profesionales. Han confirmado ya (a pesar de faltar cinco meses para la cita) los showroom de más de 100 fabricantes y marcas como Technogym, Etenon Fitness, Egym, Tecno Sport, Keiser, Akon Fitness, Velites, Leone 1947, Balanced Body, Sascha Fitness, Compex, Ellipse Fitness, Power Core, Pilates Evidence, Vald Performance, Water Rower, American Barbell, Box PT, Fitness Tech o Karma Pilates, entre otros.

Entrenamientos y exhibiciones

Por último, la parte práctica de la feria permitirá al público en general participar en entrenamientos y exhibiciones colectivas gracias a la gran extensión de Feria Valencia. Durante tres días, miles de visitantes podrán entrenar, probar, comprar y disfrutar de las últimas tendencias del fitness y el bienestar. Marcas, entrenadores y creadores de contenido compartirán el mismo escenario para ofrecer clases colectivas, exhibiciones, retos, competiciones, y experiencias inmersivas. Está prevista la participación de entrenadores con millones de seguidores en todo el mundo. Además, el equipamiento, la nutrición, la moda, la tecnología o la recuperación tendrán su espacio en este gran marketplace experiencial que se expandirá por disciplinas como el Fitness, HIIT, fuerza, hybrid training, cross training, halterofilia, culturismo, Les Mills, ciclismo indoor, deportes de contacto, zumba o pole dance.