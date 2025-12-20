Más de 600 personas acompañan al Léleman Conqueridor en la última victoria del año

El Léleman Conqueridor despidió este sábado el año con victoria ante Unicaja Costa de Almería por 3-1 (25-20/25-22/19-24/25-22). Los de Zanini fueron en volandas apoyados por más de 600 personas que participaron en la jornada solidaria +QUE 1 PARTIDO y que ayudaron a que el equipo se recuperara de la lesión de Aharón Gámiz en el tercer set.

Inicio enchufado

El Léleman Conqueridor saltó muy enchufado a pista ante un rival que no le perdió la cara al gran arranque de los locales. Juanmi González, ex de Unicaja Costa de Almería, no dudó en hacer los primeros puntos y con un bloqueo puso el 7-5. Los andaluces reaccionaron para darle la vuelta y poner tres de ventaja que provocó el tiempo muerto de Zanini. El entrenador italiano recuperó a los suyos con esa pausa y lograron ponerse por delante con una buena racha de Javi Monfort. Israel Rodríguez, al otro lado del banquillo, contestaba con el mismo arma para igualar a 17 tras una decisión arbitral polémica. Los valencianos reclamaban toque de dedos y Zanini no quiso que nadie se descentrara gastando un nuevo tiempo muerto. Juanmi González se erigió como protagonista en el tramo decisivo del set con un saque que dificultó las defensas de Almería. Una racha incontrolable que sentenció Luis Vidal con un bloque para mandar el 25-20 en el electrónico.

En el segundo set el equipo desprendía la misma esencia ante un Unicaja Costa de Almería bien plantado en pista. No fue hasta el tramo final que los valencianos lograron tomar la delantera con cuatro arriba en el marcador. Con 22-17 la presión disminuía y eso lo aprovechaba Ángel Rodríguez con su saque para alargar el cierre de set que tenía dominado el Léleman. Zanini llegó a pedir hasta dos tiempos muertos porque los visitantes se ponían a uno. Hasta que no erró en el saque, el Conqueridor no consiguió invertir la tendencia y con ello cerrar el set por 25-22.

Un momento del partido. / Léleman Conqueridor.

Con la tercera manga llegaron las dificultades. Aharón hacía gestos de dolor en cada punto y el equipo se iba resintiendo. Los andaluces rescataron con varias acciones puntos clave que le sirvieron para calmar los ánimos locales. El 5-9 ya era sintómatico y el líbero no pudo continuar cuando el marcador ya era demasiado abultado. Zanini movía piezas para dar respiro a sus jugadores en un set claramente de Unicaja Costa de Almería. Javier Mengod saltó a pista para suplir la sensible baja de su compañero y el entrenador dio entrada también Facu Funes, Nacho Huerta y Kayque. El equipo recuperó sensaciones maquillando un resultado que llegó a estar con nueve arriba para los visitantes y que terminó 19-24 para Unicaja.

Impulso final

La conexión con la grada fue imprescindible para superar otro momento complicado del equipo que veía cómo sus rivales se adueñaban de la dinámica del partido. Punto a punto se iba salvando el marcador con la presión y los fantasmas de partidos anteriores. El equipo encajaba dos puntos que Juanmi al saque se encargó de recuperar y volver a poner al equipo por delante. El onubense fue clave también para abrir una brecha de tres puntos. Unicaja Costa de Almería rescataba con dos acciones imposibles y pasaba toda la presión al Léleman Conqueridor. Zanini pedía calma a los suyos durante el tiempo muerto (22-20) y con mucho sufrimiento los valencianos terminaban rompiendo la racha de cuatro partidos consecutivos perdidos (25-22).