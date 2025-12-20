Luis Castro, nuevo entrenador del Levante UD

Ya es oficial. El Levante UD ha anunciado pasadas las 19.30 de esta tarde la contratación de Luis Castro como nuevo entrenador del equipo 'granota', tal y como ha avanzado 'Sin Tregua'. Luis Castro, portugués de 45 años, llega procedente de la Segunda división de Francia, donde la pasada temporada peleó por el ascenso a la Ligue1 con el modesto USL Dunkerque.

Además, en el país galo alcanzó las semifinales de la Copa, competición en la que se quedó a punto de meterse en la final tras caer a manos del gran PSG de Luis Enrique. Esta buena trayectoria le valió su fichaje por el Nantes, club de la máxima categoría del fútbol francés, en el mes de junio.

Procedente del Nantes, con el que ha competido con el objetivo de la permanencia, Castro ha alcanzado un acuerdo con el Levante por una temporada y media, hasta el mes de junio de 2027. Antes de dirigir al Dunkerque, destacó con su trayectoria en la cantera del Benfica portugués.