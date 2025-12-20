Primeras partes 'nunca' fueron buenas en este Valencia CF

El Valencia CF se marcha al parón navideño en una precaria situación en la tabla clasificatoria y con tan solo tres victorias ligueras en 17 partidos, un bagaje muy pobre que le está condenando de nuevo a luchar por eludir el descenso a Segunda División. Contra el RCD Mallorca se quedó a las puertas de ganar, pero nuevamente su incapacidad para remontar encuentros le privó de los tres puntos. No ayuda en absoluto, además, el bajo rendimiento de las primeras partes.

El equipo volvió a desaprovechar los primeros 45 minutos de contienda, algo que se ha convertido en una constante esta campaña. El conjunto que dirige Carlos Corberán está coleccionando datos de lo más preocupantes en lo que va de curso y uno de ellos es que solamente ha sido capaz de marcar en tres primeras partes de 17 disputadas, una losa que le está costando demasiado levantar.

Jose Copete of Valencia CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Valencia CF and RCD Mallorca at Mestalla stadium on December 19, 2025, in Valencia, Spain. AFP7 19/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V RCD Mallorca - La Liga EA Sport; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tres goles a favor en 17 primeras partes

Los valencianistas solamente le han hecho gol en la primera mitad a Getafe CF (victoria), Real Oviedo (derrota) y RCD Espanyol (empate), un dato muy revelador de lo que está siendo su temporada y que deberá corregir si no quiere acabar la campaña con el agua al cuello.

Por otra parte, ha recibido gol en la primera parte de hasta ocho partidos, casi la mitad de los que lleva disputados, lo que en diversas ocasiones le ha obligado a afrontar la segunda mitad con la obligación de buscar la remontada, algo que no consigue desde hace 46 partidos (casi mil días).

Diez goles en contra

El Valencia CF ha encajado en la primera parte frente a Osasuna (1), Barça (1), Girona (1), Villarreal (1), Real Madrid (3), Rayo Vallecano (1), Atlético de Madrid (1) y RCD Mallorca (1), un total de diez tantos en contra frente a los tres que lleva a favor.