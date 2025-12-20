Ratas en Mestalla
Una aficionada del Valencia denuncia la presencia de un roedor muerto en un asiento del estadio
Ratas en Mestalla. No es una afirmación metefórica, es literal. Una aficionada del Valencia colgó anoche, antes del partido ante el Mallorca, una foto en redes sociales en la que se podía ver un roedor muerto sobre uno de los asientos del vetusto estadio valencianista. La chica ironizaba que la rata, de pequeño tamaño, ocupaba una localidad "sin pagar entrada y viendo el partido gratis. Pero ojo, no comáis pipas!!!!", comentaba.
Y es que el Valencia inició en agosto de 2023 una campaña para que el estadio de Mestalla se conviertiera en una instalación sin pipas o, al menos, sin sus cáscaras por el problema de salubridad que éstas plantean, así como también por los inconvenientes que supone su limpieza. El club recordaba Las cáscaras de pipas se han convertido en un reclamo que atrae a las ratas, con todos los problemas que eso supone. Además, la acumulación de estas cáscaras ha llegado a obstruir las tuberías para desaguar la instalación en caso de lluvia.
En este sentido, la foto colgada por anoche por la aficionada no es la primera que denuncia la presencia de ratas en el coliseo de la Avenida de Suecia. En diciembre, en los prolegómenos del clásico Valencia-Barça, y que finalizó con empate a uno, un aficionado vio pasar por su sector a la carrera a una rata de dimensiones considerables.
