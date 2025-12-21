Examen taronja en Fontajau ante el líder de la Liga

La meritoria victoria del pasado jueves antes el Basket Landes recargó la confianza del Valencia Basket tras unas anteriores derrotas dolorosas y en este contexto de recuperación de sensaciones, las taronja afrontan un nuevo examen de máximo nivel con su visita al líder de la Liga Femenina Endesa, el Spar Girona.

Las de Rubén Burgos llegan a Fontajau sin pasar por València para jugar a las 11.00 horas ante el equipo más fuerte de la competición hasta la fecha, aunque las de Roberto Íñiguez están empatadas al frente de la clasificación con el Casadementont Zaragoza, con una victoria más que las taronja y todas con un partido pendiente por jugar. Una oportunidad única de dar un golpe encima de la mesa, pero que le sigue llegando al Valencia Basket con la notable baja de Raquel Carrera, quien no tiene previsto reaparecer antes de final de año por su última lesión de rodilla.

El de este domingo, además, será el segundo de los tres partidos consecutivos a domicilio, ya que tras el viaje a Landes y después de unos días navideños en los que el equipo descansará tras jugar en Girona, el conjunto taronja pondrá rumbo a Badalona para disputar un nuevo partido de liga el domingo 28, antes de regresar al Roig Arena el martes 30 para jugar el partido aplazado de la jornada 10 ante Casademont Zaragoza.

Máximo nivel del Girona

Del partido, Rubén Burgos destacó ayer las individualidades de máximo nivel del Girona. «Venimos de jugar contra el líder de la liga francesa y ahora nos enfrentamos al líder de nuestra competición de la LF Endesa. Creo que el staff ha hecho un buen trabajo, tanto Gloria como Roberto, para preparar y condensar la información a nivel vídeo y aprovechar esa hora de entrenamiento que dispondremos entre partidos para llegar lo mejor posible en un contexto parecido en exigencia diferente en cuanto a ideas de juego y planteamiento. Tendremos que adaptarnos a la nueva realidad que ofrecerá Girona con individualidades de máximo nivel y que están rindiendo tanto en Euroliga como en LF Endesa a un nivel óptimo». Y es que cabe recordar que el Spar Girona es también primero del grupo E de la Euroliga con un balance de 7-1».

Por otra parte, María Araújo tiene claro que el equipo deberá aumentar su exigencia física para poder derrotar al Girona. «Creo que para ser sólidas necesitamos una buena defensa, un buen juego en transición y luego aprovechar la solidaridad y el compartir el balón en ataque. Creo que estamos muy contentos de haber sacado el partido en Landes en una pista difícil y con un equipo bastante diferente y ahora también vamos a una pista complicada y con un equipo muy diferente respecto al que venimos de jugar. Van a ser mucho más físicas, así que tendremos que adaptar ese nivel para esa competencia física que nos vamos a encontrar».

Líderes estadísticos

El duelo de este domingo enfrentará al equipo con mejor ataque con el de mejor defensa. El Spar Girona es el equipo más anotador de la liga con una media de 81,4 puntos por partido, con un mejor porcentaje de triples de un 36 %, el mejor recuperador con 11 robos por encuentro y el mejor valorado con 97,1 créditos de media.

Por su parte, el Valencia Basket está por delante en rebotes con 36,4 capturas de media, el mejor de la LF Endesa. Es además el segundo en asistencias con 19,3 por partido, 2º en tapones con 2,6 por encuentro y tercero en valoración con 90,5 créditos. Por otra parte, las taronja son las mejores en defensa con 63,3 puntos encajados de media, ligeramente por delante de las catalanas, que encajan 66,1 puntos por encuentro.