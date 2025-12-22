Un año del último partido de Rubén Baraja al frente del Valencia CF

Se cumple un año de una de esas fechas que quedan marcadas en la memoria reciente del valencianismo. El 22 de diciembre de 2024 se cerraba oficialmente la etapa de Rubén Baraja como entrenador del Valencia CF tras un empate in extremis ante el Deportivo Alavés en Mestalla. Un resultado que, más allá del punto sumado en el último suspiro, confirmó una dinámica insostenible y desembocó en su cese apenas 24 horas después. Aquel partido no solo fue el último del Pipo en el banquillo, sino también el reflejo de un club atrapado en la descomposición deportiva e institucional.

El contexto no podía ser más delicado. El Valencia llegaba a esa jornada con solo 12 puntos en 18 partidos, situado en la 19ª posición de la tabla y con la sensación generalizada de que el equipo se deslizaba sin frenos hacia el abismo. En una semana marcada por la no celebración de la Junta General de Accionistas y por las protestas masivas contra Peter Lim y su gestión, el duelo ante el Alavés era una final anticipada por la permanencia. Mestalla, último partido del año, esperaba una reacción que nunca llegó.

Un Valencia sin alma ni respuestas

El ambiente fue tenso desde el primer minuto. Protestas, nerviosismo y un equipo incapaz de gestionar la presión. Sin Pepelu y con un once joven y falto de liderazgo, el Valencia volvió a mostrar todas sus carencias. Falto de ritmo, sin precisión y con una alarmante fragilidad defensiva, el conjunto de Baraja fue superado desde el inicio por un Alavés bien plantado, sólido y consciente de la debilidad de su rival.

El primer golpe llegó pronto. Por el costado izquierdo del reconvertido Luis Rioja, el Alavés encontró un filón. Carlos Vicente, extremo que el club no quiso fichar en su día, se internó con facilidad y Carlos Martín remachó a placer ante la pasividad defensiva y la falta de contundencia en los últimos metros. El “¡queda mucho!” de Baraja desde la banda sonó más a deseo que a convicción. Lejos de reaccionar, el Valencia se bloqueó todavía más.

El equipo no daba tres pases seguidos, no ganaba duelos y no encontraba a sus hombres clave. Enzo Barrenechea y Javi Guerra eran superados en el centro del campo, André Almeida desaparecía y Hugo Duro vivía aislado y frustrado en ataque. Para colmo, Fran Pérez se lesionó y tuvo que ser sustituido, aumentando la sensación de fragilidad. El Alavés, cómodo, rozó el segundo tanto en varias ocasiones antes del descanso. El pitido final de la primera parte llegó entre murmullos, pitos contenidos y una preocupación que ya era imposible de disimular.

El empate que no cambió nada

Tras el descanso, el Valencia mostró un amago de reacción. En apenas cinco minutos generó más peligro que en toda la primera mitad, pero ni André Almeida ni Hugo Duro estuvieron acertados. La interminable sustitución del guardameta Sivera, con casi cinco minutos de interrupción, enfrió cualquier intento de remontada emocional desde la grada.

El control seguía siendo visitante y Mestalla, por primera vez en la temporada, señaló directamente al entrenador. El cántico de “¡Pipo, vete ya!” retumbó en la grada como una sentencia. El empate llegó desde los once metros tras un penalti señalado por el VAR, transformado por Rioja, pero ni siquiera eso cambió el guion. El Alavés volvió a ponerse por delante tras otro penalti, esta vez cometido por Mosquera, y convertido por Jordán con un disparo impecable.

Dani Gómez celebra el gol en el último minuto / Valencia CF

Cuando todo parecía perdido, apareció el milagro. En el minuto 97, Diego López encontró un pase imposible y Dani Gómez convirtió el gol del empate. Un punto que supo a poco, a muy poco. El Valencia pasaría las Navidades en descenso y con la sensación de que el problema iba mucho más allá de un resultado puntual.

El cese de Baraja y la llegada de Corberán

Al día siguiente, el 23 de diciembre, el Valencia CF hizo oficial la destitución de Rubén Baraja. El técnico vallisoletano se marchaba tras haber logrado una salvación heroica en la temporada 2022/23 y firmar un papel más que digno en la 2023/24, aunque arrastrando una dinámica negativa desde el tramo final de ese curso que se prolongó hasta el inicio del siguiente. El desgaste era evidente y el club optó por un cambio drástico.

En la madrugada del 25 de diciembre se anunciaba la llegada de Carlos Corberán, natural de Cheste, procedente del West Bromwich Albion de la Championship inglesa. Su aterrizaje supuso un giro inmediato en el rendimiento del equipo. Con una segunda vuelta de números prácticamente europeos, Corberán consiguió salvar al Valencia y devolverle competitividad, orden y fe en sí mismo.

Un año después, números que inquietan

Doce meses más tarde, el paralelismo resulta inquietante. Baraja fue cesado con 12 puntos en 18 jornadas. Actualmente, Carlos Corberán suma 16 puntos en 17 partidos. La diferencia existe, pero las similitudes en la puntuación y en la sensación de fragilidad estructural del equipo invitan a la reflexión. En un Valencia “normal”, esos números seguirían siendo insuficientes para mirar al futuro con tranquilidad y ambición.

Corberán / Francisco Calabuig

La efeméride no es solo un recuerdo del pasado reciente, sino también una advertencia. El problema del Valencia CF no reside únicamente en el banquillo. La inestabilidad deportiva, la falta de proyecto y la desconexión con la propiedad siguen siendo lastres que condicionan cualquier intento de crecimiento. Un año después del adiós de Baraja, Mestalla vuelve a preguntarse si el club ha aprendido algo de aquel ecuentro en el que el empate llegó demasiado tarde y el fondo ya estaba demasiado cerca.