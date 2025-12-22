Un fichaje que sonó para el Valencia acaba en el Oviedo

El mercado de invierno de fichajes está a la vuelta de la esquina y los equipos de LaLiga comienzan a mover ficha. Uno de ellos es el Real Oviedo. El conjunto carbayón cierra el año penúltimo con once puntos, a cinco de la salvación, raya que ahora marca el Valencia CF.

Según avanza Matteo Moretto, el Oviedo ha cerrado el fichaje de un jugador que en el pasado verano estuvo en la órbita precisamente del Valencia, pero que finalmente fue descartado. Se trata de Nico Fonseca, centrocampista italouruguayo de 26 años, internacional con la selección hispanoamericana y con experiencia en diferentes ligas. A diferencia de su padre Dani Fonseca, verdugo del Valencia CF en aquella eliminatoria de los 90 ante el Nápoles (1-5 en Mestalla) Nico juega como mediocentro de claro perfil defensivo y tiene contrato con el Club León de México, quienes abonaron algo más de dos millones de euros a River Plate en enero de 2024.

El Valencia descartó la llegada Fonseca y se decantó por Santamaría. El medio francés suma 660 minutos en Liga con Carlos Corberán, en los que ha logrado un gol. Si bien inició el campeonato como titular, desde hacer varios partidos es suplemente.