Luis Castro, un técnico con dos esquemas muy marcados en Francia

Luis Castro es ya nuevo entrenador de un Levante plagado de urgencias. Con casi media temporada disputada, los levantinistas se van al 'parón' navideño con solo diez puntos en su casillero. El último se logró el pasado sábado con un gol de Dela 'in extremis' y de penalti ante la Real Sociedad en el Ciutat de València que da un poco de luz tras vivir, días antes, la eliminación copera en León. Con esa dura realidad aterriza el técnico luso que, antes de llegar a Orriols, ha vivido dos etapas casi contrarias en Francia en lo que a resultados se refiere. Eso sí, con similitudes bien marcadas desde la pizarra.

Éxito en el Dunkerque

Por un lado, con un modesto Dunkerque al que dirigió durante dos temporadas –la 23/24 y la 24/25–, el entrenador portugués consiguió no solo consolidar al equipo en la Ligue 2, sino incluso pelear por ascender a la máxima división gala en un segundo curso en el que también resistió hasta las semifinales de Copa, donde cayó con el PSG de Luis Enrique.

Dentro de este trabajo, el bagaje fue muy positivo. De los 67 partidos ligueros que Castro dirigió, en casi la mitad (29) cosechó los tres puntos, algo fundamental para los intereses de un Levante que quiere dejar de ser el colista. A ellos sumó doce empates más. Para ello, utilizó sobre todo un 4-1-4-1, aunque esporádicamente recurrió también a un 4-3-3. Los dos son esquemas alejados de las alternativas que tanto Julián Calero como Álvaro del Moral han venido desplegando, por lo que habrá que ver cómo Castro implanta su estilo en Orriols.

Plantilla mermada en el Nantes

Una fórmula que no triunfó este año, sin embargo, en el Nantes. Allí casi siempre utilizó el 4-3-3 en las quince jornadas ligueras en la que fue entrenador de un conjunto que dejó en descenso. Eso sí, con un importante matiz. Y es que el pasado verano, la entidad vendió a varios de sus mejores jugadores (entre ellos el ex levantinista Moses Simon o Jean-Charles Castelletto), lo que bajó tanto el nivel medio de la plantilla como su valor, que con 92,5 millones de euros es el más bajo de la última década, según la web Transfermarkt. Además, el balance en el mercado también dejó grandes ganancias. En concreto, de 35 millones de euros, ya que solo se inviertieron en fichajes 4,5 de los 39,5 millones que se obtuvieron por transferencias, la más importante la del central canterano Nathan Zézé al NEOM saudí por 20 millones de euros.