Pablo Sánchez, presidente del Levante UD: “Luis Castro es un entrenador al que llevamos siguiendo tiempo”

El presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, dijo este lunes que al nuevo entrenador del equipo, el portugués Luis Castro, llevaban siguiéndolo “tiempo”, pero señaló que hasta ahora no se habían dado las circunstancias para que se incorporarse al club.

“No es un entrenador para nada que hayamos descubierto hoy, es un entrenador con el que ya contábamos, al que se le venía haciendo un seguimiento, pero las circunstancias no habían podido darse para que llegase al club antes, pero evidentemente es un entrenador al que llevamos siguiendo tiempo”, afirmó el presidente.

Sánchez explicó que la llegada de Luis Castro, cuya contratación hasta 2027 fue anunciada el pasado sábado, se alinea con la política del club de “apostar por la cantera” y aseguró que la idea del Levante es “hacerlo más en el futuro”. “Luis Castro es un entrador joven, pero muy preparado, con una amplia experiencia sobre todo en trabajar con la cantera y es algo que nos llama la atención, porque estamos apostando claramente por la cantera, lo íbamos haciendo en los últimos años, pero nuestra idea es hacerlo más en el futuro, entonces queríamos un entrenador que siguiese esa misma política”, destacó.

"Amplia experiencia"

“Es un entrenador, a pesar de ser joven, tiene una amplia experiencia en el mundo del fútbol. Es un entrenador táctico, con unos conocimientos tácticos importantes y las referencias que tenemos de él son muy buenas”, subrayó. Además, el presidente del Levante tuvo palabras de agradecimiento para Álvaro del Moral y Vicente Iborra, que entre la destitución de Julián Calero y la llegada de Luis Castro dirigieron al equipo en cuatro partidos, entre Liga y Copa del Rey.

“Desde el primer momento mostraron su predisposición a ayudarnos, sin preguntar ni cómo, ni cuándo, ni por qué y nos han ayudado. El equipo contra el Real ha mostrado otra cara, distinta, y vamos a empezar el 2026 seguro mejor que hemos terminado el 2025, así que muchísimas gracias a ambos”, declaró.