Así serán los cuatro espacios clave del Nou Mestalla: Mediterranean Suites, Mediterranean Club, Loges y el auditorio

Más novedades para el Nou Mestalla. Mientras avanzan las obras con la instación del la cubierta, el club también trabaja cerrando acuerdos para vestir por dentro el futuro estadio valencianista. El Valencia CF ha incorporado como Stadium Partner a Figueras Seating, compañía especialista en soluciones de equipamiento para estadios de referencia a nivel internacional. A través de este acuerdo, esta empresa será la encargada de incorporará sus asientos y soluciones de confort, diseño y funcionalidad más destacadas, aportando su experiencia y especialización para elevar la experiencia en cuatro espacios clave del Nou Mestalla: Mediterranean Suites, Mediterranean Club, Loges y el auditorio.

Este acuerdo supone un nuevo hito importante para que la futura casa del valencianismo se convierta, desde su inauguración en verano de 2027, en un recinto deportivo y de entretenimiento de primer nivel cumpliendo con una clara prioridad: mejorar la experiencia de aficionados, visitantes y profesionales en cada partido y cada evento.

Mediterranean Suites, Mediterranean Club, Loges

El Nou Mestalla contará con un área de hospitality alineada con los nuevos estándares de los grandes estadios, ofreciendo una experiencia más cómoda, inmersiva y personalizada a través de 10 tipologías diferentes de producto.

Figueras Seating contribuirá a desarrollar la ambición del Club de crear espacios que atraigan a nuevos públicos y refuercen su propuesta de valor para los aficionados, combinando butacas de alta gama y soluciones a medida para convertir tres espacios de hospitality -Mediterranean Suites, Mediterranean Club y Loges- en zonas donde confort, entretenimiento, ergonomía y diseño convivirán con la intensidad y la pasión del partido.

Para ello, ha preparado asientos diseñados para ofrecer un alto confort y, a la vez, soportar el uso intensivo propio de los grandes recintos deportivos. Los materiales y los acabados han sido seleccionados para asegurar durabilidad, minimizar mantenimiento y reforzar la estética premium del Nou Mestalla y el resultado es un conjunto de soluciones que no solo elevan la imagen del estadio, sino que mejoran la funcionalidad y longevidad.

Una de las particularidades en el caso de los Loges (espacios privados con butacas para cuatro personas), es que los aficionados, además de contar con butacas -con una amplitud superior al estándar del mercado- que trasladarán la experiencia de comodidad de casa al estadio, disfrutarán de una innovación: un mueble premium de nueva generación que ha sido diseñado específicamente para el Nou Mestalla que integra una pantalla compartida, espacio para objetos personales y una superficie de apoyo, creando un pequeño entorno personal.

Auditorio para eventos y sala de prensa

El nuevo estadio del Valencia CF, además, contará con un auditorio que albergará múltiples eventos a lo largo del año, así como ruedas de prensa. Esta zona incorpora mesas de trabajo con conectividad eléctrica y tomas UTP, ideadas para responder a las necesidades de los medios de comunicación.

Además, las mesas integran un sistema de cierre automático en zonas de paso, garantizando la seguridad y mejorando el orden y fluidez durante momentos de máxima actividad. El resultado es un entorno más profesional, funcional y que responde a la exigencia más alta del mercado, acorde con la dimensión del proyecto del Nou Mestalla.

Enfoque responsable y sostenible