EUROLIGA
El Valencia Basket busca resurgir en el Roig Arena
Los taronja reciben al Kosner Baskonia tras encadenar dos derrotas seguidas en Jerusalén y Murcia
Los de Paolo Galbiati llevan más de un año sin ganar lejos de casa en la Euroliga y llegan también sin descanso
Jorge Valero
La estadística no juega a favor del Kosner Baskonia si tenemos en cuenta que no gana un partido a domicilio en Euroliga desde hace más de un año (17 de diciembre de 2024, en Belgrado contra el Maccabi), pero a tenor de los últimos encuentros de los de Paolo Galbiati, bien haría el Valencia Basket en no fiarse en absoluto de un rival que puso contra las cuerdas al Barcelona en el Palau con tres prórrogas y que viene de ganar al Unicaja en Málaga por 90-93.
Los de Pedro Martínez necesitan resurgir y encontrar sus mejores sensaciones después de acumular dos derrotas consecutivas por tercera vez en la temporada, en una nueva prueba para medir su capacidad de recuperación física y mental ante un Baskonia que, eso sí, también llega falto de descanso al haber jugado el viernes y el domingo y con una plantilla más corta.
Salvo problemas de últimas hora, Pedro Martínez solo contará en principio con la baja de Xabi López Arostegui, que ultima su recuperación de una lesión muscular, por lo que en ese caso, aún deberá de hacer dos descartes más antes de un partido que llega apenas diez días después de que el Valencia BC se impusiera con una canasta de Kameron Taylor en el último segundo en el duelo que ambos equipos disputaron en el Fernando Buesa Arena en la Liga Endesa.
El Baskonia, por su parte, estará pendiente de la situación de Matteo Spagnolo y de Rodions Kurucs, que no pudieron estar en el choque en Málaga por un virus.
Los taronja necesitan ahora volver a marcar el ritmo de los partidos tras dos partidos en los que sufrieron ante defensas intensas y físicas, pero también recuperar la mejor versión defensiva para frenar a un jugador como Marcus Howard, que llega en un gran momento de anotación y que estará acompañado por otras dos grandes referencias anotadoras como Luwawu-Cabarrot y Kobi Simmons.
Reacción baskonista en Euroliga
Aunque el Baskonia llega a València 15º de la Euroliga con solo seis victorias y sin estrenarse lejos de casa, lo cierto es que en las últimas jornadas ha mejorado y ha sumado tres victorias, ante el AS Mónaco, el Armani Milán y el Bayern, y otras tantas derrotas, frente al Barça, el Real Madrid y el Zalgiris.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad
- Nuevo carril bici en València: casi 4 kilómetros que conectan cinco barrios
- Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'
- El cuarto premio deja 600.000 euros en Mislata, Alaquàs y València con el 784777
- Catalá-Mompó: intrahistoria de una bronca política dentro del PPCV