El Valencia pierde 18 millones de TV en tres años

El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LaLiga hizo públicos este lunes la tabla del reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2024-2025. En este sentido, el Valencia CF figura en el décimo lugar de ingresos con 52,53 millones, a los que tendrá que descontar 4,74 millones correspondientes al pago del Plan Impulso CVC, el programa ideado para realizar actuaciones en instalaciones deportivas y que la entidad valencianistas utilizará para sufragar parte de las obras del nuevo Mestalla. En total, los derechos ascendieron a 1.292 millones de euros.

Según los datos facilitados por LaLiga el Real Madrid, con 157,92 millones de euros, y el Barcelona con 156,45, son, como desde hace décadas, los dos clubles que más dinero perciben por los derechos de televisión. Tras ellos, el Atlético de Madrid, con 108,17 millones, seguido del Athletic Club con 72,26, la Real Sociedad con 67,80, el Betis con 64,67 y el Sevilla con 63,95, según los importes resultantes del reparto tras los ajustes por acuerdo asambleario del Plan Impulso CVC, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 5/2015 para la comercialización de los derechos.

Por debajo de los sesenta millones, está el Villarreal (57,81) y Girona (55,64) que percibieron más ingresos que el propio Valencia CF, cuya mala clasificación en Liga en los últimos campeonatos por la desinversión de Peter Lim en mejorar el equipo, ha provocado la reducción paulatina de cantidades procedentes de los derechos audiovisuales. De hecho, en la campaña 23-24 el club de Mestalla percibió 59,23 millones por los derechos de televisión, por los 66,86 millones de la temporada 2022-23 y los 69,8 de las 21-22 (a falta de detraer el pago por el Plan CVC), lo que supone un descenso bruto de cerca de 18 millones en tres años. Un dinero que se pierde para invertir en futbolistas, por ejemplo.

Del once al veinte se situaron: Espanyol, 43,42 millones, Osasuna (48,09), Alavés (43,46), Celta de Vigo (45,77), Rayo Vallecano (42,70), Valladolid (41,53), Leganés (39,93), Las Palmas (40,63) y Getafe 45,46.