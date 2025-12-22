El Valencia pierde 18 millones de TV en tres años
El club ingresa 52,5 millones en la campaña 24-25 por los cerca de 70 de la 21-22
El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LaLiga hizo públicos este lunes la tabla del reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2024-2025. En este sentido, el Valencia CF figura en el décimo lugar de ingresos con 52,53 millones, a los que tendrá que descontar 4,74 millones correspondientes al pago del Plan Impulso CVC, el programa ideado para realizar actuaciones en instalaciones deportivas y que la entidad valencianistas utilizará para sufragar parte de las obras del nuevo Mestalla. En total, los derechos ascendieron a 1.292 millones de euros.
Según los datos facilitados por LaLiga el Real Madrid, con 157,92 millones de euros, y el Barcelona con 156,45, son, como desde hace décadas, los dos clubles que más dinero perciben por los derechos de televisión. Tras ellos, el Atlético de Madrid, con 108,17 millones, seguido del Athletic Club con 72,26, la Real Sociedad con 67,80, el Betis con 64,67 y el Sevilla con 63,95, según los importes resultantes del reparto tras los ajustes por acuerdo asambleario del Plan Impulso CVC, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 5/2015 para la comercialización de los derechos.
Por debajo de los sesenta millones, está el Villarreal (57,81) y Girona (55,64) que percibieron más ingresos que el propio Valencia CF, cuya mala clasificación en Liga en los últimos campeonatos por la desinversión de Peter Lim en mejorar el equipo, ha provocado la reducción paulatina de cantidades procedentes de los derechos audiovisuales. De hecho, en la campaña 23-24 el club de Mestalla percibió 59,23 millones por los derechos de televisión, por los 66,86 millones de la temporada 2022-23 y los 69,8 de las 21-22 (a falta de detraer el pago por el Plan CVC), lo que supone un descenso bruto de cerca de 18 millones en tres años. Un dinero que se pierde para invertir en futbolistas, por ejemplo.
Del once al veinte se situaron: Espanyol, 43,42 millones, Osasuna (48,09), Alavés (43,46), Celta de Vigo (45,77), Rayo Vallecano (42,70), Valladolid (41,53), Leganés (39,93), Las Palmas (40,63) y Getafe 45,46.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad
- Nuevo carril bici en València: casi 4 kilómetros que conectan cinco barrios
- Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'
- El cuarto premio deja 600.000 euros en Mislata, Alaquàs y València con el 784777
- Catalá-Mompó: intrahistoria de una bronca política dentro del PPCV