Alarmante carencia de jugadores clave en el juego de ataque del Valencia

El gol se ha convertido en un bien escaso y preciado en el Valencia CF. Solo los tantos de Hugo Duro mantienen al equipo fuera del pozo más profundo de la Liga. Los de Carlos Corberán cierran 2025 sumidos en una crisis ofensiva que se refleja en la clasificación, demasiado cerca de la zona de descenso, y se palpa en la frustración colectiva tras cada partido. A partir de la zona de tres cuartos al Valencia se le hace de noche a la hora de llevar la pelota a la red rival. Es una historia de potencial perdido con los años, una consecuencia de la ausencia de inversión en lo que más dinero vale en el mundo del balompié: el futbolista desequilibrante.

Al Valencia le cuesta hacer fluir el juego. Su problema es de raíz, desde la misma base de la creación ofensiva. La expectativa de gol (xG) lo confirma. Hasta diez equipos generan ocasiones con mayor claridad, pese a que los de Corberán mejoran en posesión, por ejemplo, a Athletic, Villarreal o Espanyol y se mueven bien en transición con espacios para correr. No obstante, buena parte de sus aproximaciones mueren en el último tercio sin crear zozobra en el área rival. En cuanto a los pases clave –esos envíos que abren brechas y crean peligro real–, los valencianistas promedian únicamente 7,1 por encuentro, una media que solo mejoran las, todavía más mediocres, de Oviedo (5,8) y Getafe (5,7). En lo individual, nadie más que Pepelu y Luis Rioja alcanzan un promedio de un 'key pass' por jornada. André Almeida se queda en 0,8.

Ni pases clave ni remates entre palos

Según la estadística de 'Opta', el blanquinegro es uno de los tres únicos conjuntos de la Liga con un promedio inferior a los tres remates por partido. Su escueta cifra de 2,8 tan solo la empeoran el Real Oviedo (2,7) y el Getafe (2,6). Lo que demuestra lo cómodos que viven los porteros cuando enfrente está el equipo de Mestalla. La puntería flojea. Por cada cuatro tiros, solo uno es capaz de forzar a los guardametas. Ninguno de los otros 19 rivales tiene un porcentaje inferior de disparos entre palos que el 24,3 % de los valencianistas. El dato no es casualidad, sino el resultado de un ataque previsible al que se le hace un mundo encontrar buenas posiciones en el interior del área.

Ineficacia en los lanzamientos de falta directa

La ineficacia se extiende a los lanzamientos de falta, un recurso que antaño era un salvavidas para el Valencia de la mano del hoy jugador del Villarreal CF Dani Parejo. Actualmente, en cambio, hace más de tres años que no la afición no celebra un tanto de falta directa. Precisamente, el último fue obra de Almeida en el mes de noviembre de 2022, hoy tan solo un fogonazo en la memoria dentro de aquel Valencia -Betis bajo la lluvia que terminó con en goleada (3-0). Por cierto, una cantidad de tantos en un mismo duelo, tres, que los de Corberán no repiten desde finales de agosto frente al Getafe.

En este capítulo de los libres directos, esta temporada, siete intentos han terminado en nada: cuatro de Pepelu, dos de Rioja y uno más del mismo Almeida. Si los cinco goles en acciones de estrategia colectiva han sido una especie de desierto en el oasis ofensivo, los penaltis no han sido ese bálsamo. Arnaut Danjuma no fue capaz de anotar el único que le han pitado al Valencia hasta la fecha, el día que el Oviedo asaltó inexplicablemente Mestalla en los minutos finales (1-2).

La peor sequía de Danjuma en los últimos años

Justamente, ese 30 de septiembre en casa nació la sequía que persigue al delantero neerlandés. Desde el minuto 4 del choque con los ovetenses, Danjuma, el fichaje más ilusionante para la hinchada, no ha vuelto a ver portería casi como si hubiese sido víctima de un mal de ojo. Autor de una volea de bella factura al Oviedo, el ex del Villarreal encadena desde entonces 688 minutos sin cantar un gol en la Liga, una situación que ha mermado su confianza y su rendimiento, conduciéndole a tres suplencias en los partidos contra el Rayo, Atlético y Mallorca. En el Metropolitano ni siquiera fue utilizado por el entrenador. No obstante, el cuarto de hora ofrecido por el jugador de origen nigeriano ante los bermellones invita a creer en una recuperación.

Danjuma dejó destellos de recuperación en la segunda mitad ante el Mallorca / LaLiga

Más 'estrellas' apagadas: Javi Guerra, Diego López...

En el frente individual, las estrellas que se esperaban en este Valencia CF no logran brillar. De hecho, Danjuma ya ha rebasado los minutos que estuvo sin hacer un solo el curso pasado en Girona, 681. Solo Hugo Duro emerge como faro entre la niebla con seis goles, cada uno con una frecuencia de 165 minutos. El máximo artillero che doblas las cifras goleadoras del mencionado Danjuma y Diego López. Luis Rioja, por su parte, lidera el ranking de asistencias con tres pases de gol. Un número modesto que subraya la dependencia de unos pocos para generar todo. Filip Ugrinic y Javi Guerra, el gran ausente en el medio por la expectativa que generó su renovación en verano, tan solo han repartido dos cada uno en prácticamente media Liga.

Los números y el análisis de los mismos claman por el refuerzo de la delantera en el próximo mercado de enero. Un '9' que complemente lo poco que hay: Hugo Duro y Lucas Beltrán, despertado en la Copa y con un golazo ante el Atlético. Carlos Corberán quedó encantado en la primera mitad del año con Umar Sadiq. Ahora, sin embargo, uno de los hándicaps para su fichaje es la constatación de que la Real Sociedad está siendo un rival directo del Valencia en la zona media-baja de la clasificación.