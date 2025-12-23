Hugo Guillamón crece en Croacia

El pasado verano, como ya es costumbre, fue un periodo de salidas en el Valencia CF. Yarek, Mosquera y Mamardashvili, por el contexto, fueron las más sonadas y dolorosas para la afición, pero hay más futbolistas que tuvieron que hacer las maletas, algunos de ellos tras toda una vida defendiendo el escudo del Valencia CF.

Uno de ellos es Hugo Guillamón, a quien Carlos Corberán le invitó a buscarse equipo tras comunicarle que no contaba demasiado con él. Tras varias semanas meditando la mejor opción para él y su familia, el centrocampista de L'Eliana recaló en el Hajduk Split, que apostó fuerte por hacerse con sus servicios.

Guillamón / Hajduk Split

Periodo de adaptación

Hugo ha necesitado un periodo de adaptacion a un país nuevo y a una liga nueva, también con la necesidad de recuperar la confianza que había perdido en sus últimos meses en el Valencia, en los que estuvo prácticamente exiliado en el banquillo, sin prácticamente oportunidades en las que pudiera demostrar su valía.

Aunque empezó jugando minutos importantes en el Hajduk, el inicio de temporada no ha sido nada sencillo, hasta el punto de que le ha costado ganarse un sitio en el once, quedándose también sin minutos en algunos partidos.

Llegó su momento

Pero Hugo no ha perdido ni la paciencia ni la confianza en su trabajo, y su momento está llegando. El de L'Eliana parece haber terminado de convencer a su entrenador, Gonzalo García, y se ha hecho con la titularidad en el centro del campo en los últimos partidos.

Guillamón con su equipo / Hajduk Split

Por primera vez en toda la temporada, Guillamón ha encadenado dos partidos como titular en los que ha jugado los 90 minutos, cuajando grandes actuaciones. Además, han sido dos partidos en los que el Hajduk ha conseguido los tres puntos en cada uno que le permiten mantener el pulso por el liderato de la liga croata con el Dinamo de Zagreb.

Mensaje de Hugo

Tras la última victoria, Guillamón escribió un mensaje en redes sociales dirigido a su afición: "Dura batalla en nuestro último partido del año en Poljud. Muchas gracias por el apoyo. Increíble como siempre. Feliz Navidad a todos y hasta el año que viene".