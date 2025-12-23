València albergará por primera vez la Copa de SM el Rey de Voleibol, una de las competiciones más importantes del calendario nacional, que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo en La Fonteta, antiguo pabellón del Valencia Basket. El sorteo del torneo tuvo lugar este martes en el Museo de Bellas Artes de Valencia.

El Léleman Conqueridor, único equipo valenciano presente en el sorteo y anfitrión del torneo, se enfrentará al CV Melilla en los cuartos de final. El emparejamiento se hizo esperar, ya que la bola del conjunto valenciano fue una de las últimas en salir, generando expectación entre los asistentes antes de conocer su rival definitivo.

Todos los emparejamientos de la Copa del Rey de Voleibol

El sorteo dejó configurado un cuadro de alto nivel competitivo, con los siguientes cruces de cuartos de final:

CV Guaguas – Pamesa Teruel Voleibol

ConectaBalear CV Manacor – UC3M Leganés

Grupo Herce Soria – CV Cisneros Alter

CV Melilla – Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor se enfrentará al CV Melilla en la Copa del Rey. / Montesinos

El duelo Léleman Conqueridor y Melilla en los cuartos de final de la Copa del Rey, es un emparejamiento igualado, pues en los últimos diez partidos se han repartido las victorias con cinco triunfos para cada uno. En el primer enfrentamiento de esta temporada los valencianos cayeron 2-3 en Nou Moles.

En la anterior temporada, ambos equipos se repartieron las victorias y cada uno ganó como local (3-1 para los valencianos en el Pabellón de la UPV y 3-2 en Melilla), mientras que en la temporada 2023/24 el Conqueridor ganó los dos enfrentamientos por 3-0 y 2-3. En la temporada 2022/23, los dos equipos se cruzaron en los cuartos de final de las eliminatorias por el título de la Superliga. Melilla ganó la serie por 2-1, remontando el primer 3-1 de Conqueridor con un 3-0 y 3-1. En esa temporada, en la fase regular volvieron a repartirse las victorias. Melilla ganó como local 3-2 y Conqueridor hizo lo propio por un resultado de 3-1.

La celebración de la Copa del Rey en Valencia supone un hito histórico para el voleibol de la Comunitat Valenciana, que por primera vez será sede de un torneo que reúne a la élite del voleibol masculino español. La elección de La Fonteta como sede refuerza el carácter especial de esta edición, al tratarse de un recinto emblemático del deporte valenciano.