El Nou Mestalla, sede de grandes conciertos

El Valencia CF sigue dando pasos para que el Nou Mestalla se convierta en un motor económico que permita a la entidad recuperar el pulso deportivo con inversiones en fichajes. Así, el club ha presentado este martes su Experience Center, situado en la Avenida de Suècia frente al actual acceso a la Tribuna principal del Camp de Mestalla, un lugar donde Legends está comercializando el Hospitality, zonas del futuro estadio para clientes vip, con abonos de temporada que pueden alcanzar los 90.000 euros.

Jorge García, director de Marketing del Valencia CF, ha explicado que la intención del Nou Mestalla es que sea un recinto que se pueda utilizar los 365 días al año y no solo la veintena de jornada de partidos. En este sentido, ha avanzado que uno de los objetivos es colocar al estadio situado en Corts Valencianes en la gira de las grandes bandas mundiales (como Coldplay o U2 que fijan sus actuaciones en mínimos de 60.000 espectadores), con dos o tres conciertos al año, preferentemente en verano. Por ello, ha descartado que el Roig Arena sea competencia del Nou Mestalla por capacidad, por ejemplo.

Sobre el Experience Center, el abonado o cliente vip puede visionar cómo será su espacio en el Nou Mestalla, sentarse en los mismos asientos así como los servicios que dispondrá, como catering, televisión o aparcamiento. En total, son 6500 plazas (el 9,4% del total de capacidad del futuro estadio) repartidas en diez las modalidades de Hospitality que comercializa Legends, que también abrió un center similar en el Spotify Camp Nou. En este sentido, han avanzado desde Legends que están "contentos" de cómo van las ventas de este tipo de suites para abonados vip (ya han vendido unas 15 de las 30), con precios entre 60.000 y 90.000 euros, algunas ya vendidos para varias temporadas.

La compañía especialista en equipamiento para estadios a nivel internacional incorporará butacas y soluciones de confort, diseño y funcionalidad, así como un mueble premium de nueva generación / VCF

Otras de las modalidades de hospitality es el Tunnel Club o los Loges. En las primeras los aficionados estarán en localidades (como un banquillo) detrás de los banquillos locales y visitantes, y donde antes y después del encuentro accederán a una sala donde se puede ver el túnel de vestuarios a través de una cristalera. En este sentido, esta opcion no será por abono anual sino por entrada por partido. En cuanto a los Loges, son las "butacas más cómodas" del campo y con televisión enfrente del asiento para ver las repeticiones.

Los más asequibles, en abirl

A partir del próximo mes de abril/mayo, se espera que Legens comience la comercialización de los abonos Gold,Silver y Bronze. Se trata de los abonados vip más accesibles. Así, la empresa los ha catalogado como un actual tribuna central de Mestalla con servicio de catering, pero sin querer avanzar los precios. En este sentido, han señalado que si se venden las 6500 plazas de Hospitality, el club podría ampliar en los fondos con hasta 800 nuevos abonos.

Y es que uno de los objetivos del club es que el estadio esté vivo todo el año. En este sentido, el Nou Mestalla contará con tres restaurantes con esencia mediterránea. Desde el departamento de marketing avanzan que sacarán a concurso la gestión de los tres locales, con la idea de que lo gestionen empresas valencianos. "Poder venir un día que no haya partido y comer una paella en la terraza con vistas al césped", afirmaba Jorge García.

Además, en una de las esquinas del futuro Mestalla, la que mira a la escultura de la Dama Ibérica, el Valencia dispondrá de una explanada en la que los días de partido se convierta en una fan zone, pero cuando no juegue el conjunto valencianista se puedan celebrar actuaciones musicales, albergar food trucks, o el Camp de Nadal, que ahora se celebra en el estadio de la Avenida de Suecia.