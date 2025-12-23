Puçol declara 2026 el Año Claramunt
El municipio y el club quieren rendir homenaje a la leyenda valencianista en el 80 aniversario de su nacimiento
El Ajuntament de Puçol ha acordado declarar el año 2026 como ‘Año Claramunt’ en homenaje a la figura de la leyenda valencianista Pep Claramunt (10/07/1946). En 1999 ya fue nombrado hijo predilecto de Puçol. Así el Valencia CF y el consistorio trabajarán conjuntamente para rendir homenaje a la leyenda valencianista en el 80 aniversario de su nacimiento.
Para el Valencia CF "es un orgullo esta iniciativa" y participará conjuntamente con el ayuntamiento durante la temporada 26-27 en la celebración de esta efeméride tan destacada. A lo largo de la campaña se realizarán diferentes acciones. Desde el mes de enero de 2026 se empezarán a desarrollar varios actos con el objetivo de continuar destacando su enorme leyenda para la entidad valencianista.
Pep Claramunt es uno de los jugadores más importantes en la historia del Valencia CF. Valenciano, capitán, internacional, titular indiscutible y uno de los mejores centrocampistas del equipo de Mestalla y del fútbol nacional e internacional. Vistió durante doce temporadas la camiseta valencianista con la que compitió casi 450 partidos y en los que marcó 90 goles, además de conquistar la Copa de 1967 y la espectacular Liga de la temporada 1970-71. A nivel internacional, debutó con tan solo 22 años en la selección española absoluta y tal fue su nivel que llegó a ser el primer capitán valenciano con ‘La Roja’. Disputó 23 encuentros y marcó 4 goles.
