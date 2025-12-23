Puçol declara 2026 el Año Claramunt

El Ajuntament de Puçol ha acordado declarar el año 2026 como ‘Año Claramunt’ en homenaje a la figura de la leyenda valencianista Pep Claramunt (10/07/1946). En 1999 ya fue nombrado hijo predilecto de Puçol. Así el Valencia CF y el consistorio trabajarán conjuntamente para rendir homenaje a la leyenda valencianista en el 80 aniversario de su nacimiento.

Para el Valencia CF "es un orgullo esta iniciativa" y participará conjuntamente con el ayuntamiento durante la temporada 26-27 en la celebración de esta efeméride tan destacada. A lo largo de la campaña se realizarán diferentes acciones. Desde el mes de enero de 2026 se empezarán a desarrollar varios actos con el objetivo de continuar destacando su enorme leyenda para la entidad valencianista.

Redacción Levante-EMV

Pep Claramunt es uno de los jugadores más importantes en la historia del Valencia CF. Valenciano, capitán, internacional, titular indiscutible y uno de los mejores centrocampistas del equipo de Mestalla y del fútbol nacional e internacional. Vistió durante doce temporadas la camiseta valencianista con la que compitió casi 450 partidos y en los que marcó 90 goles, además de conquistar la Copa de 1967 y la espectacular Liga de la temporada 1970-71. A nivel internacional, debutó con tan solo 22 años en la selección española absoluta y tal fue su nivel que llegó a ser el primer capitán valenciano con ‘La Roja’. Disputó 23 encuentros y marcó 4 goles.