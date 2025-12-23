Así será el traslado de abonados del Valencia al Nou Mestalla

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Valencia CF en los próximos meses es el traslado de 40.000 abonados del viejo estadio de la Avenida de Suecia al Nou Mestalla, en la avenida de las Cortes Valencianas. Durante la presenciación a la prensa del Experience Center, el lugar donde Legends ya comercializa suites y zonas vip para futuro campo, Franco Segarra, director del área afición de la entidad valenianista ha hecho un pequeño avance de cómo sera esa mudanza y qué pasos deberán dar los abonados para escoger el asiento.

El Nou Mestalla contará con un total de 70.004 localidades repartidas en tres anillos: 21.500 en la grada baja, 16.700 en la grada media y 31.800 en la alta, dividida entre alta y superior. Entre esos 70.000 asientos estarán los 6.500 de Hospitality, poco más del 9%, que ya se están a la venta en algunas de sus modalidades.

Primeras imágenes del nuevo Mestalla por dentro / Francisco Calabuig

Pero, ¿qué ocurrirá con los actuales abonados? Franco Segarra expliacaba que la previsión es que el Nou Mestalla esté en funcionamiento para la temporada 27-28. De tal forma que entre septiembre y octubre de 2026, los actuales abonados que deseen seguir juntos en el futuro estadio (ya sean familiares o amigos) tendrán que incribirse para formar una agrupación. Con la antiguedad de cada una de esas personas se sacará una media con la que se conformará una clasificación de todos los abonados, de más antiguo a menos. De tal forma que los más antiguos elegirán primero.

Hijos abonados

En este sentido, el club reconoce que la antiguedad puede penalizar a personas con pases antiguos pero que acuden a Mestalla con sus hijos, con abonos recientes. Así, desde la entidad valencianista están analizando la posibilidad de dejar exentos de antiguedad a los menores para evitar esa penalización pero falta por decidir qué edad se fija como límite.

Entre noviembre de 2026 y mayo de 2027, por el orden que marca la antiguedad, el administrador (a modo de representante) de cada una de esas agrupaciones de abonado será el encargado de escoger la ubicación en el futuro Mestalla. Para ello, el club, al igual que con el Experience Center, ofrecerá la posibilidad de recrear cómo se verá el fútbol desde cada una de las localidades que se vayan escogiendo. Ya entre junio y agosto, se formalizará la campaña de abonos con los nuevos asientos.

El Valencia entiende que se trata de un proceso complejo que nunca es a gusto de todos. Por ejemplo, han recordado este martes que el Athletic de Bilbao contrató a un matemático para el traslado al nuevo San Mamés. El experto asignó a cada socio el asiento del nuevo estadio en base a un cálculo que equiparaba localidades del viejo estadio con el recién construdio. En cambio, la entidad de Mestalla ha tomado el sistema que usó el Atlético de Madrid en su viaje del Calderón al Metropolitano. "Pero mejorado", destacan, con la premisa de que cada abonado "va a poder ver de manera virtual cómo verá el fútbol en el Nou Mestalla antes de escoger su abono", destacan.