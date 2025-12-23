El Roig Arena vuelve a dar alas al Valencia Basket

La victoria era más necesaria que nunca para evitar dudas tras las dos últimas derrotas consecutivas y una vez más, se demostró que el Roig Arena es un fortín para el Valencia Basket, con solo una derrota esta temporada como locales y sin público, ante el Hapoel Tel Aviv. El acierto en los triples les catapultó al inicio y cuando el partido parecía complicarse al final, mantuvieron la calma para acabar imponiéndose 91-81 y aprovechar de paso el tropiezo del Barcelona en esta jornada.

Carmen Prades, fallera mayor de València, hacía el saque de honor antes de un partido en el que Pedro Martínez salía de inicio con Jean Montero, Brancou Badio, Josep Puerto, Matt Costello y Neal Sako. Con López-Arostegui como única baja por lesión, los descartes eran en esta ocasión Isaac Nogués y Yankuba Sima.

Tras unos primeros instantes de imprecisiones, Costello abría el marcador desde el 6,75, aunque el Baskonia respondía rápido con un 2+1 de Simmons y una canasta de Frisch que ponía por delante a los visitantes.

Un espejismo por suerte para los taronja, que tras un triple de Badio y los primeros movimientos de banquillo, tomaban el mando ante un rival en el que una de sus grandes estrellas, Markus Howard, veía la segunda falta antes del ecuador del primer cuarto y tras un triple de Montero.

Cinco puntos consecutivos de Moore ayudaban a mantener las diferencias pese al despertar de Luwawu-Cabarrot, el máximo anotador de la Euroliga. Momento en el que empezó un intercambio de canastas del que salió beneficiado el Valencia Basket, sobre todo por el acierto de un Costello que acababa el primer período con 12 puntos, en un equipo en el que los doce jugadores habían tenido minutos ya.

Juan Roig, en el Valencia Basket - Baskonia de Euroliga / JM López

Recital taronja desde el triple

Los taronja, más inspirados desde el 6,75 que en los últimos partidos, agrandaban su ventaja en la vuelta a la pista sumando de tres en tres en las manos de Montero, Badio y Puerto.

Howard, con un 2+1, intentaba hacer reaccionar a su equipo, pero cuatro puntos seguidos de Pradila y una entrada de Taylor ponían el +18 en el marcador, que obligaba a Paolo Galbiati a parar el partido.

Cabarrot, con tres tiros libres sin fallo, daba oxígeno a los suyos, pero un inspirado Taylor ponía el +21 tras encadenar dos triples seguidos, con un espectacular 50-29 en el ecuador del segundo cuarto.

Aunque quedaba mucho, el partido se ponía de cara, pero un inesperado frenazo anotador y un parcial de 0-10 en un Baskonia liderado por Cabarrot puso el 50-39 en poco más de dos minutos.

Badio, desde el tiro libre, cortaba la racha y Montero y Costello ayudaban a mantener diferencias, pero un parcial de 0-4 al final del primer tiempo tras una canasta de Forrest y otra de Diakité tras rebote ofensivo, dejaban el partido abierto con toda la segunda parte por jugar (58-47). El espectacular 11 de 15 en triples (73% de acierto), permitía al Valencia Basket mantener, pese a todo, una ventaja relativamente cómoda.

El Valencia Basket - Baskonia de Euroliga, en imágenes /

Del +22 al +11 en un visto y no visto

El Valencia BC golpeaba primero en la reanudación, con un rápido 2+1 de Taylor, que tuvo que retirarse un par de minutos por un golpe. El intercambio de canastas mantenía diferencias después, pero dos tiros libres de Montero y un nuevo triple de Reuvers devolvían el +18 y llevaban a Paolo Galbiati a hacer un triple cambio.

Nada mejoraba en los visitantes y los taronja parecían romper el partido definitivamente tras un nuevo parcial de 6-0 que acabó con un espectacular mate a una mano de Moore, que levantaba a la afición. El 74-52 devolvía la tranquilidad en la pista y en la grada, aunque el Baskonia se encargaría de recordar que llegaba en un gran momento de forma, encadenando tres triples en las manos de Kurucs, Howard y el nigeriano Omoruyi.

A 2:18 del final del tercer cuarto, Pedro Martínez se veía obligado a parar el partido, antes de que la reacción visitante apretara aún más el marcador. En la vuelta a la pista, una falta y una técnica de Howard le dejaban con cuatro faltas y los taronja aprovechaban para sumar dos tiros libres en las manos de Montero y de Costello. Pero de nuevo Omoruyi, con dos acciones consecutivas bajo el aro y 16 puntos ya en su casillero, acercaban al Baskonia antes del final del tercer cuarto, al que se llegó con un 76-65.

Un momento del Valencia Basket - Baskonia de Euroliga / JM López

Último cuarto

Con 10 minutos por jugar, aún quedaba mucho por remar y más cuando Kurucs dejó helado al Roig Arena por un momento tras un triple que puso el 76-68 al inicio del último cuarto.

Los taronja, sin embargo, parecían mantener la tranquilidad y Taylor y Pradilla volvían a abrir brecha tras dos buenas acciones defensivas. Pero Galbiato pedía tiempo y el Baskonia volvía a reaccionar para ponerse con 80-74 tras un parcial de 0-6 tras canastas de Diakité, Forrest y Radzevicius.

El equipo atravesaba su peor momento del partido, la afición lo notaba e intentaba empujar desde la grada, explotando de alegría cuando Costello cortó la mala dinámica con un nuevo triple. Un balón de oxígeno que intentó pinchar Simmons en la siguiente acción.

Cada canasta valían su peso en oro y volvía a aparecer Omari Moore para mantener la diferencias tras una gran acción individual entrando a canasta (85-76). Taylor no fallaba tampoco desde el tiro libre después y la defensa taronja aumentaba su intensidad para evitar sustos a poco más de dos minutos para el final.

Montero y Reuvers se encargaban de cerrar el partido 91-81, ante la impotencia de un Baskonia que suma más de un año sin ganar a domicilio en la Euroliga. Mal lugar era el Roig Arena para intentar romper esa mala racha.