Diego López: ¿El intocable del Valencia CF?

El año 2025 está a punto de llegar a su fin con el nombre de Diego López al lado del de una de las grandes estrellas de la Liga: Antoine Griezmann. Los dos son los únicos futbolistas en el torneo español que han alcanzado los 38 partidos jugados entre enero y diciembre.

Además, según datos de Pedro Martín, periodista de la Cadena Cope, el dorsal '16' del Valencia CF se halla entre la lista de ocho jugadores que han participado en todos y cada uno de los partidos de Liga con sus respectivos equipos a lo largo del año natural.

En función del total de jornadas disputadas por cada club, entre la segunda parte de la temporada 2024/25 y la primera de la actual, la 2025/26, el grupo de los 'intocables' para los entrenadores la componen: Diego López (Valencia) y Griezmann (Atlético), con 38 jornadas; Carlos Vicente (Alavés), Álvaro García y Pep Chavarría Rayo Vallecano); y los porteros David Soria (Getafe), Unai Simón (Athletic) y Dmitrovic (Espanyol).

Carlos Corberán, precisamente, entrenador del Valencia CF en todo el ciclo de 2025, ha demostrado tener una fe ciega en las prestaciones de Diego López. Más allá de participar en todos los encuentros ligueros, el técnico únicamente lo ha utilizado desde el banquillo en cuatro ocasiones. Uno, correspondiente al pasado curso, en el mes de febrero frente al Atlético de Madrid en Mestalla, y tres, en las 17 jornadas del actual. Ante el Real Oviedo en septiembre, y en los empates en casa de diciembre contra Sevilla y Mallorca.

El juego explosivo del delantero de Turón (Mieres) hace que de los 38 tan solo haya completo los 90 minutos en ocho de ellos. El último de ellos, en la igualada a un gol con el Rayo en Vallecas, donde él fue el autor del gol en la segunda mitad. Desde entonces, su peso en el equipo se ha visto reducido en el momento de aproximarse al ecuador de una temporada en la que no está obteniendo el mismo rendimiento de la anterior... sobre todo, durante la segunda vuelta de la mano de Corberán.

Quinto en el ranking de minutos del equipo en la actual temporada

El excanterano del FC Barcelona ocupa la quinta posición en el ranking de minutos jugados en la Liga del Valencia 25/26. Por delante del delantero astur, que suma 1137', se sitúan Julen Agirrezabal (17 partidos, 1520 minutos), César Tárrega (16, 1440'), Pepelu (15, 1150') y José Copete (14, 1149').

Los jugadores que más han juagdo en la Liga 25/26 / whoscored.com

La competencia en el ataque con futbolistas como Arnaut Danjuma, Lucas Beltrán, Luis Rioja y, en menor medida, Largie Ramazani y, en especial, el apagón ofensivo que atraviesa el equipo repercuten en el hecho de que al asturiano le esté costando más mostrarse desequilibrante. De hecho, en la última cita, el 1-1 con el Mallorca, su racha de participación en todos los partidos de Liga estuvo a punto de verse truncada. Diego entró al terreno de juego a los 87 minutos en el lugar del argentino Beltrán.

De un modo u otro, la regularidad es uno de los rasgos que definen el trabajo Diego López. El joven extremo apenas se ha perdido dos partidos de Liga si se suma a 2025 todo lo jugado en 2024. Fue en febrero del 24 por una fractura en el pómulo.

2025, la confirmación: Europeo sub-21, renovación e interés desde la serie A

Más allá de altibajos, comprensibles dentro de un Valencia CF que no encuentra el camino que le corresponde desde 2020, puede decirse que 2025 ha sido el año de la confirmación de Diego López. Contra el Atlético, el pasado 13 de diciembre, cumplió el centenar de partidos en la Liga. Además, en junio disputó el Europeo con la selección sub-21, con la que se había estrenado en 2023.

A finales de agosto, el Valencia CF y su representante, Gelu Rodríguez, firmaron la primera gran renovación del futbolista. Una mejora sustancial de su contrato, ganada a pulso, hasta junio de 2027. Desde principios de año, el atacante despertó el interés de clubes punteros en el mapa europeo. Entre ellos, tal y como desveló SUPER, el Bolonia de la Serie A, dispuesto a ofertar por él cantidades superiores a los 10 millones. Su prioridad fue continuar en Mestalla.

En lo estrictamente deportivo, 2025, aunque con luces y sombras, ha sido el mejor curso del asturiano, autor de ocho goles -cinco en la campaña 24/25 y tres, en la actual- y tres asistencias. Un apartado, el de los pases de gol, en el que estuvo más certero en 2024 con seis. Un año, en cambio, en que su cuenta de goles se quedó en cuatro, uno menos que en 2023.

Los mismos ocho goles en el año que Vinícius

En el terreno goleador, los ocho goles de Diego en 2025 en la Liga son exactamente los mismos convertidos en el mismo periodo por el madridista Vinícius Júnior, y uno más que los siete de Antoine Griezmann, quien ha despertado de manera sobresaliente en el último tramo del año.