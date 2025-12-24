La montaña rusa del primer año de Corberán: de luz de la ilusión a la sombra de la crisis

Carlos Corberán está de aniversario. El de Cheste cumple su primer año como entrenador del Valencia CF. Fue en la madrugada del 25 de diciembre (a las 1:24 horas) cuando la entidad de Mestalla anunciaba la llegada del nuevo técnico, con la misión de sacar al equipo del descenso. El conjunto que heredó de Rubén Baraja tenía solo 12 puntos en 17 partidos, números que empeoraban incluso la campaña 1985-86, cuando el club bajó a segunda división. Un año después, el balance global refleja que Corberán fue capaz de construir una base competitiva, pero que en el salto de una temporada a otra no ha sido capaz de sostenerla en el tiempo.

Así, los primeros 365 días de Carlos Corberán en el banquillo del Valencia CF dejan una fotografía dividida en dos mitades claramente diferenciadas. Un año marcado por la ilusión inicial, la competitividad durante los primeros seis meses y una segunda parte (en esta temporada) en la que el proyecto ha perdido solidez y resultados. Los números, analizados con frialdad, revelan que la trayectoria del técnico de Cheste en Mestalla comenzó con buenas sensaciones (y puntos) en la temporada 24-25, y concluye el ejercicio (a dos partidos de finalizar la primera vuelta de LaLiga 25-26) con más sobras que luces.

Las mejores fotos del partido entre el Valencia y el Real Madrid /

Entre enero y junio de 2025, el Valencia de Corberán disputó 21 partidos oficiales, con un balance notable: 9 victorias, 7 empates y 5 derrotas. El equipo anotó 28 goles y encajó 27, un saldo goleador mínimo pero que refleja un conjunto equilibrado y competitivo. En este tramo del año, el Valencia mostró una identidad clara. Desde el debut ante el Real Madrid el 3 de enero (en el partido aplazado por la tragedia de dana), el equipo de Carlos Corberán mostró una idiosincrasia propia. Era intenso, ordenado y con capacidad para competir ante rivales de mayor entidad. De hecho, sucumbió ante los madridistas en el minuto 85, cuando Bellimgham aprovechó un error de Guillamón para hacer el 1-2 definitivo.

Sin ser un conjunto especialmente brillante en lo ofensivo, el equipo valencianista supo rentabilizar a la perfección sus ocasiones y, sobre todo, mantenerse vivo en los partidos, excepto ante Barça (7-1) y Atlético de Madrid (0-3). Los empates, muchos de ellos trabajados hasta el pitido final, le permitieron sumaron en la clasificación y reforzaron la sensación de estabilidad. Con la cosecha de puntos obtenida en 18 encuentros (33 puntos, a ritmo de Champions), hizo que no solo se eludiera con solvencia el descenso (al inicio llegó a estar a siete puntos de la salvación) sino que la afición se ilusionó con la posibilidad de volver a Europa. En los tres últimos partidos ligueros, el Valencia cayó en Vitoria ante el Alavés (con el polémico penalti pitado por Gil Manzano) y en Mestalla ante el Athletic (0-1) evaporándose el sueño continental. El 1-1 en el Villamarín fue un trámite para béticos y valencianistas.

Pese al regusto final, pero con la satisfacción de haber evitado una nueva bala del descenso, Mestalla volvía a sentirse identificado con el esfuerzo del equipo, donde Carlos Corberán parecía haber encontrado un bloque fiable, con roles bien definidos y una idea reconocible.

Carlos Corberán en el partido ante el Sevilla. / Eduardo Ripoll.

Caída de resultados y pérdida de consistencia

Pero en lo que va de temporada 25-26, el panorama cambió de forma preocupante. Entre agosto y diciembre, el Valencia disputó 17 partidos, pero con resultado notablemente inferior al del primer semestre: 3 victorias, 7 empates y 7 derrotas (16 puntos de 51), dos más que en los 21 encuentros de la pasada campaña. En cuanto las áreas, la cosecha anotadora se sitúa en 16 goles mientras que Aguirrezabala ha encajado 26 tantos. Los fríos datos escenifican que la caída del equipo es evidente en todos los registros, con más jornada jugadas que puntos.

El equipo ha ganado en estos cinco meses menos de una quinta parte de los partidos y ha visto reducida drásticamente su producción ofensiva, con 16 tantos frente a 28 de enero a junio, aunque con cuatro partidos menos. La baja de Sadiq, que en seis meses perforó la portería contraría en cinco ocasiones, está resultando clave. Tampoco ha ayudado las ausencias de Mosquera y Barrenechea (y sus recambios) en la faceta defensiva: Encajar 26 goles en 17 encuentros deja a las claras las debilidad atrás. Claro que solo Barça (6) y Real Madrid (4) endorsaron en dos choques el 40% de todos los encajados en la presente campaña.

Umar Sadiq. / L-EMV

Solo tres victorias

Más allá de números y goles, el equipo ha perdido sensaciones en conjunto, con futbolistas esenciales (como Tárrega, Gayá, Guerra, Diego López o Rioja) lejos del nivel mostrado en el primer semestre de Corberán. El Valencia ha dejado de competir con la misma fiabilidad y ha mostrado dificultades para reaccionar ante la adversidad. Incluso, ha perdido el fortín de Mestalla. Si la pasada temporada los chicos de Corberán ganaron siete de sus nueve enfrentamientos en casa, en este curso solo se ha anotado tres victorias (las únicas del presente curso) en nueve envites. Además, el elevado número de derrotas ha provocado que se mantenga en la zona caliente de la clasificación (en el puesto 17 a un punto del descenso, pero con 4 puntos más que al final de 2024) generando un nuevo clima de incertidumbre alrededor del proyecto deportivo mirando al abismo de la Segunda División. Y como colofón un dato: desde la derrota ante el Alavés en mayo de 2025 (partido en el que se desvaneció el sueño europeo) hasta el partido del pasado viernes en Mestalla ante el Mallorca, el equipo de Corberán ha disputado 20 encuentros, donde solo ha vencido en tres. Y en los últimos doce choques, solo un triunfo.