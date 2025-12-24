Pepelu 'reconvence' a Corberán

No ha sido un inicio de temporada sencillo para Pepelu. Ni por el rendimiento del equipo, de momento muy por debajo de los mínimos exigidos, ni por el suyo propio, que tampoco ha alcanzado todavía el nivel que necesita el Valencia. En las primeras semanas de competición llegó incluso a perder su sitio en el once titular en favor de Baptiste Santamaría, aunque ha conseguido calmar ligeramente esas aguas en las últimas jornadas, dando un paso al frente en cuanto a rendimiento que le ha permitido volver a convencer a Corberán y asentarse de nuevo en el once.

Con el último partido ante el Mallorca, son 10 los partidos que Pepelu ha encadenado como titular, números que le acreditan como el pivote de confianza del técnico. Entre tanta sombra que desprende el Valencia a día de hoy, Pepelu ha sido, en los último partidos, uno de los pocos atisbos de luz que ha desprendido la plantilla. Sus últimos partidos no han sido malos, especialmente desde el empate a uno frente el Betis en Mestalla en el mes de noviembre.

El trivote juega a su favor

Pepelu ha asumido galones a nivel individual, pero no es ninguna coincidencia que su mejoría tambiénha llegado, entre otras cosas, por un 'nuevo' sistema que favorece su fútbol. Desde el empate ante el Betis, Corberán está optando por reforzar el centro del campo, convirtiendo el doble pivote con una línea de tres mediapuntas por delante en un trivote en el que el centrocampista ofensivo esté más cerca de los dos hombres de la medular más posicionales.

Esa nueva figura es la de André Almedia, que también ha dado un paso al frente y se ha ganado un sitio en el once. A Pepelu le favorece jugar con un sistema en el que pueda desprender un fútbol más posicional, dando equilibrio al equipo tanto en salida de balón como en el repliegue defensivo.

Almeida y Mateo Joseph / Francisco Calabuig

En busca del nivel de Selección

Cabe recordar que Pepelu cuajó una temporada 2023/24 a un nivel excelso bajo la órdenes de Rubén Baraja, tanto que recibió la llamada de Luis de la Fuente para la Selección Española. Aunque finalmente no pudo debutar, la convocatoria fue el reconocimiento al mejor nivel de su carrera, ese que tanto el valencianismo como Corberán esperan que pueda volver a ofrecer esta temporada.

Queda mucho trabajo

Que Pepelu lleve varias jornadas mejorando su rendimiento no significa que sea suficiente. El equipo, en general, ha cuajado un primer tramo de temporada sonrojante, y él no está exento. Tras las vacaciones de navidad, tanto Pepelu como el resto de la plantilla están obligados a dar un paso al frente que empiece a alejar los fantasmas del descenso, que han vuelto a aparecer en las últimas semanas, en las que los resultados han terminado con el margen que tenía el equipo respecto al precipicio.

Pepelu, junto a André, es el jugador con más incidencia en la mejora del medio campo / LaLiga

Santamaría se desdibuja

Quien debe disputarle el puesto a Pepelu cada partido es Baptiste Santamaría, el otro pivote natural del equipo. El francés, que llegó el pasado verano a cambio de unos dos millones de euros, lleva varios partidos consecutivos sin aportar demasiado, quedándose incluso sin minutos en dos de los últimos tres partidos. Y eso que durante las primeras semanas de competición, llegó a encadenar varios partidos seguidos como titular, alcanzando su mejor nivel en la victoria 2-0 ante el Athletic en la que marcó un gol y regaló una asistencia.

Sin embargo, con el paso de las jornadas ha ido perdiendo influencia en el juego del Valencia y también protagonismo en las alineaciones, superado por un Pepelu que, ahora mismo, está rindiendo a un mejor nivel.