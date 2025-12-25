El fútbol amanece sin regalo de 'Boxing Day' 43 años después

Hay tradiciones navideñas que nunca se pierden. Reuniones familiares -esas que logran atraer a aquellos que vemos poco durante el resto del año- marcadas por comilonas especiales dentro o fuera de un hogar; villancicos cantados a pleno pulmón entre polvorón y polvorón o esos presentes que Santa Claus trae si uno se ha portado bien. Pero este año, uno de esos clásicos regalos no va a llegar. No lo hará porque un trineo se haya extraviado viniendo desde Laponia. Tampoco porque el deseo, en este caso de los aficionados al fútbol inglés, haya disminuido. Es, sencillamente, porque la sobrecarga que viven los calendarios del 'deporte rey' por el aumento de partidos continentales de los clubes -o eso, al menos, es lo que dicen sus organizadores- hace que una legendaria jornada como la del 'Boxing Day' de la Premier League vaya a quedar en esta ocasión reducida a un solo enfrentamiento. Algo no visto en más de cuatro décadas.

Traslado al sábado

Porque quién encienda este viernes la televisión buscando ver -como históricamente ha sucedido casi cada 26 de diciembre- una sucesión de interesantes enfrentamientos se encontrará con una programación deslucida. Solo en Old Trafford, a las 21 horas, Manchester United y Newcastle se medirán buscando encarar el final del año con victoria. Un choque histórico -solo hay que recordar ese final de la temporada 95-96 con remontada 'red devil'-, pero que sabe a muy poco frente a los ocho, nueve o diez partidos a los que suele acostumbrar esta jornada desde que se documentara un primer enfrentamiento en el día posterior a la Navidad de 1860 entre Hallam FC y Sheffield FC. Unos choques mayoritarios que, en esta ocasión, se han trasladado al sábado -siete partidos- y al domingo, donde el Sunderland-Leeds y el Crystal Palace-Tottenham cerrarán la jornada.

El exjugador del Newcastle, Alexander Isak, anota ante el Manchester United durante el partido del 30 de diciembre de 2024. / AP/ Dave Thompson

El motivo tras esta reducción, según destacaron desde la propia Premier League, está en los "desafíos en la programación del calendario" que vienen derivados "de la expansión de las competiciones europeas de clubes". Una realidad -añadían- que se ha traducido en "una revisión de nuestro calendario doméstico" que ha acabado rebajando la competición a 33 fines de semana, "menos que en temporadas anteriores". Y con menos fines de semana disponibles, sumado a las obligaciones contractuales de transmisión de partidos, "la Liga está condicionada por cómo cae el calendario" concluyeron los organizadores, no sin antes "garantizar" que la próxima temporada habrá más partidos en el 'Boxing Day'.

Ocho veces en 70 años

Pero, ¿cómo de extraño es tener solo un partido en la máxima división inglesa un 26 de diciembre? Mucho. Desde que el fútbol volviera a los campos ingleses en 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial, solo en ocho ocasiones esta señalada fecha no ha contado con al menos cuatro partidos. En concreto, la última vez que esto sucedió fue hace más de 30 años, en 1993, cuando en esta fecha -que en aquella ocasión coincidió con una jornada dominical- solo se pudieron ver tres enfrentamientos (Sheffield United-Liverpool, Wimbledon-Coventry y Manchester United-Blackburn). Años antes, en concreto en 1981, ese 26 de diciembre contó todavía con menos choques en la todavía 'First Division' inglesa. Solo dos partidos -un Liverpool contra el Manchester City y un Coventry versus West Brom- se disputaron.

Sin embargo, en otros seis años esta jornada directamente estuvo vacía de enfrentamientos. Fue en los años 1948, 1954, 1965, 1971, 1976 y 1982. En todas ellas, esta tradicional cita cayó en domingo, una circunstancia que provocó que -para adecuarse mejor al calendario festivo y competitivo- se decidiera aplazar al lunes 27 los distintos partidos de la máxima división. O lo que es lo mismo, que este 2025 será el primer momento desde hace 43 años en el que habrá menos de tres partidos en liza. Un 'Boxing Day', a todas luces, descafeinado.