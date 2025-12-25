El padre de Alcaraz habla de la ruptura con Ferrero: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa"

En medio -todavía- del revuelo por el fin del vínculo deportivo entre el tenista Carlos Alcaraz y su ya ex entrenador, el valenciano Juan Carlos Ferrero, tras siete años de carrera juntos, el padre del número uno del tenis mundial -Carlos Alcaraz González- ha señalado sobre la ruptura en declaraciones a EFE publicadas este jueves que "cada uno es libre de opinar con lo que sepa". Eso sí, el progenitor del actual líder de la ATP -que a sus 22 años tiene 24 títulos, incluidos seis Grand Slam- no quiso apuntar el motivo de la no renovación del contrato de Ferrero, quien ha recibido además el premio al mejor entrenador del año en la ATP.

Ferrero, "dolido"

Juan Carlos Ferrero reconoció esta misma semana en una entrevista con el diario Marca, sentirse "dolido" por el fin de la relación, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes", y desveló que no cierra la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano, del que dice que tiene "posibilidades de ser el mejor tenista de la historia".

"Es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos y, como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos, uno tira para un sitio y los otros, para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo, desde el mío, en lo mejor para mí", confesó en esa misma entrevista Ferrero, quien también afirmó que " ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes . Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir".

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, a finales de 2024. / Joaquin Corchero/Europa Press

En sus palabras, el ex tenista valenciano reconoció que uno de los momentos más bonitos fue la etapa de los 15 a los 18 años de Carlos Alcaraz. "Compartimos muchísimos momentos juntos en entrenamientos, en torneos, en hoteles... Siempre íbamos juntos a todas partes. Ese crecimiento, esas experiencias, esos resultados, la mayoría buenos, aunque siempre hay alguno inesperado, fue etapa fue muy bonita", añadió.

Su nuevo entrenador

Por su parte, el nuevo entrenador de Alcaraz, Samu López, ya se ha puesto en marcha en la preparación con el tenista de El Palmar (Murcia). Unos entrenamientos antes del final del año que vinieron acompañados de una publicación en Instagram: "Primera semana de pretemporada completada. Tras superar el chequeo médico, arrancamos con buenas sensaciones, mucho trabajo y compromiso. Seguimos entrenando con ilusión, ambición y unidad, enfocados en crecer día a día y seguir haciendo historia en este deporte".