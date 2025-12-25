El mercado de fichajes del Valencia CF comienza por el delantero

El Valencia CF -es decir, Carlos Corberán y Ron Gourlay- está trabajando en el fichaje de Umar Sadiq. Mientras el entendimiento con el atacante nigeriano es una realidad, el acuerdo con la Real Sociedad por el momento no existe y no se presenta sencillo.

Pero, más allá del nombre de Umar Sadiq, nuevamente en el primer plano del mercado blanquinegro, en la lista de deseos del entrenador hay dos piezas que también urgen, un central de perfil izquierdo y un mediocentro físico. Y hay nombres concretos en ambas demarcaciones sobre los que se han examinado condiciones y posibilidades de una llegada a Mestalla. No obstante, según ha confirmado este diario, la prioridad entre las tres necesidades es la del delantero.

En estos momentos, a una semana de que arranque oficialmente la ventana de invierno, lo primero es el '9' que complemente lo que dan Hugo Duro, autor de seis goles en la Liga, y el segundo punta Lucas Beltrán, más entonado de cara a gol en los últimos tiempos y siempre activo en la elaboración de juegos ofensivo y en la presión a los centrales rivales.

Reuniones Corberán-Gourlay-Isei

No es casualidad que el Valencia CF lleve un tiempo trabajando intensamente con el entorno de Sadiq -y este, como intermediario, con la Real Sociedad-. Tras las últimas reuniones entre Gourlay, Corberán y la secretaria técnica, con Lisandro Isei a la cabeza, la conclusión es que el invernal es un mercado complejo, sin apenas tiempo de adaptación para los jugadores, y vale la pena apostar por algo conocido como Sadiq. Sobre todo, con el aval del rendimiento que el africano dio en la segunda vuelta de la Liga 24/25.

Corberán quedó encantado con lo hecho por Sadiq: cinco goles, y mucho y buen trabajo táctico para desequilibrar los sistemas defensivos de los rivales de la Liga. Tantos determinantes como los logrados para puntuar en Pamplona y Vila-real, o para salir del descenso ganando en casa al Valladolid en marzo. Por eso mismo, en verano, el Valencia intentó su regreso hasta el último día, aunque sin ofertas que contentaran al presidente de la Real, Jokin Aperribay. A la postre, hubo que virar hacia Italia, de donde vino sobre la bocina Beltrán.

Por estas razones, y por la carencia que muestra el equipo en ataque, atascado e incapaz de voltear partidos, Gourlay y Corberán quieren que se eche el resto por Sadiq, a pesar de que son conscientes de que la Real no lo quiere poner fácil, menos hoy que ambos equipos son rivales en la zona media-baja de la clasificación y acaba de aterrizar un nuevo técnico, Pellegrino Matarazzo.

Después del delantero surgen las otras dos urgencias, central y mediocentro. Se quieren, se buscan y se necesitan. Sin embargo, con el Valencia siempre hay que contar con que económicamente puede que no dé para los tres, más aún si los donostiarras siguen reclamando los 4-5 millones que pedían en verano y no se abren a la fórmula de una cesión que aplace la compra al mes de julio.

Mejoras de Pepelu y Copete... y regreso de Diakhaby

Además, desde inicio de noviembre, Pepelu y José Copete han mejorado, respectivamente, el rendimiento que estaban mostrando en el primer cuarto de la competición en el mediocentro defensivo y en el perfil zurdo de la zaga. Para el eje de la defensa, Diakhaby ya está de vuelta, a la espera de que se vaya confirmando su buena evolución sobre el campo. Eso sí, una salida de Eray Cömert aumentaría, más aún, la urgencia en la zona central.