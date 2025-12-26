Comienza el baile de nombres en el Valencia CF: Estos los jugadores que se vinculan con el club de Mestalla

A falta de cinco días para que se abra el mercado de invierno de fichajes, ya ha comenzado el baile de nombres para reforzar la plantilla del Valencia CF. El conjunto que dirige Carlos Corberán acaba el año en la decimoséptima posición con 16 puntos, uno por encima del descenso.

La pasada semana, Corberán mantuvo una reunión con el presidente Kiat Lim (que visitó València con motivo de la Junta de Accionistas) para abordar el mercado de fichajes. También con Ron Gourley, CEO de fútbol, a la finalización del encuentro ante el Mallorca. La prioridad del técnico de Cheste es clara: un delantero centro, un central izquierdo y un pivote. Por ese orden.

Pero al final, colmar todas las peticiones dependerá de lo que el Valencia (y si Fair Play) quiera invertir. En teoría, la previsión económica para fichajes/cesiones rondaba los cuatro millones de euros. Así que en función de los nombres y la modalidad del fichaje (contratación o préstamo) dependerá del número total de jugadores que reforzará el conjunto de Corberán.

En la lista del técnico valencianista el nombre de Umar Sadiq está anotado en rojo. El rendimiento que ofreció el punta nigeriano durante la segunda vuelta de la pasada campaña, con seis goles y una asistencia, ya provocó que el Valencia negociara hasta el último minuto con la Real Sociedad para que retornara a Mestalla. Tras no fructificar las negociaciones en agosto, la entidad valencianista vuelve a la carga para lograr el regreso de Sadiq.

Umar Sadiq / L-EMV

La negociación con la Real

El regreso del nigeriano a Mestalla se antoja igual de complicado en invierno que en verano. La Real Sociedad solo está abierta a un traspaso y ahi el Valencia deberá, no solo invertir una cantidad considerable de dinero, sino competir con otros equipos que pujarán por el delantero, que ha iniciado, como ya hiciera hace unos meses, ha empezado a hacer fuerza a la directiva donostiarra para retornar al equipo de Corberán. Pero el club que preside Jokin Aperribay lo tiene claro: solo quiere venta y no más cesiones. De hecho, el director deportivo Erik Bretos aseguraba sobre Sadiq que la “situación ha estado clara para él. El verano fue muy duro para Sadiq, se quedó y hemos intentado sacarle rendimiento. Ahora se nos abre otro mercado, pero veremos qué pasa. Hemos tratado de sacar rendimiento al jugador, pero está claro nuestro pensamiento", aseguraba Bretos, en un claro aviso a navegantes.

Pero el nombre de Sadiq no es el único que ya ha empezado a vincularse al Valencia. Uno de ellos es Enes Ünal. El delantero turco del Bournemouth regresó el pasado octubre a los terrenos de juego tras una grave lesión. De momento no ha contado con muchos minutos por parte del técnico Andoni Iraola y piensa en el mercado de invierno en una válvula de escape en busca de un equipo donde jugar. Y Ünal mira a España, donde surgen equipos como Getafe y Rayo Vallecano. Pero también otros que buscan delantero como Sevilla o Betis, o incluso el Valencia, donde aseguran distintos medios que el punto turco estaría dispuesto a recalar. También, en la posición de delantero se ha vinculado en los últimos días al Valencia CF a Louis Munteanu, delantero rumano del Cluj suizo, y Thijs Dallinga, punta del Bolonia.

Otro de los jugadores a los que se está relacionando con el Valencia CF es Raúl Moro. El extremo fichó el pasado verano por el Ajax de Amsterdam procedente del Real Valladolid. Hasta el momento, el futbolista ha disputado trece encuentros en la Eredivisie (solo cinco como titular) donde ha anotado un tanto y cinco en Champions (193 minutos). Parece que el Ajax busca darle salida y equipos como Oviedo, Espanyol y Valencia estarían interesados en su cesión en el mercado invernal.