Josep Puerto: "Tenemos un fortín en el Roig Arena, el ambiente es muy bueno"

Josep Puerto, tras el entrenamiento navideño abierto a la afición, valoró este viernes el crecimiento de la entidad 'taronja' en el año de mudanza al Roig Arena y destacó que, pese a los cambios, "la esencia sigue siendo la misma".

"El club crece cada año y solo hace falta ver las infraestructuras y las plantillas, pero al final la esencia sigue siendo la misma. El club sigue intentando hacer eventos para que siga siendo familiar, que era una de las cosas por las que se caracterizaba la Fonteta".

El valenciano habló precisamente del Roig Arena y del rendimiento positivo del equipo en su nuevo pabellón, donde solo ha perdido un partido y fue el celebrado sin público ante el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga.

Josep Puerto, en uno de sus lanzamientos desde el centro del campo. / Fernando Bustamante

"Ese partido fue muy raro, pero la verdad es que tenemos un fortín en el Roig Arena y el ambiente es muy bueno. Ya sea por el nuevo pabellón o por el equipo, pero todo está yendo muy bien y esperamos que esto vaya a más", destacó.

Asistencia al Roig Arena

"Al final del verano sabía que había muchos abonados y, cuando veía el Roig Arena lleno las primeras semanas pensaba que era lo normal por el principio, pero es cada día. Y se nota en la ciudad, en la calle, ha tenido un impacto muy importante", añadió sobre el ambiente y lo que genera la nueva instalación.

Josep Puerto atiende a la prensa antes de la sesión de firmas con los aficionados. / Fernando Bustamante

Puerto definió la capacidad competitiva del equipo como principal motivación para los más de 1.000 seguidores que se dieron cita este viernes en la pista central de l'Alqueria del Basket para presenciar el entrenamiento. "Yo creo que lo que la afición realmente más valora es el competir siempre y darlo todo en la pista", concluyó.

Sobre el MoraBanc Andorra

Respecto al partido de este domingo en el Roig Arena ante el MoraBanc Andorra, el capitán taronja destacó que "es un equipo que no empezó muy bien pero que ahora se está recuperando, tiene jugadores como Evans que están jugando muy bien y además, los equipos de Joan Plaza se caracterizan por ser muy aguerridos, por lo que seguro que va a ser un partido muy difícil".