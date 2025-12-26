Más de 1.000 personas disfrutan del Valencia Basket en L'Alqueria

La posibilidad de ver un entrenamiento del Valencia Basket y de conseguir fotos y autógrafos de los jugadores es una ocasión que pocas veces se da y de hecho, en los últimos años solo se puede disfrutar de una vez coincidiendo con las fiestas navideñas. De ahí que cientos de seguidores taronja aprovecharan la ocasión para ver de cerca a sus ídolos en la pista central de L'Alqueria del Basket.

La celebración del entrenamiento estaba prevista en La Fonteta, pero un problema eléctrico obligó al club a cambiar de ubicación, lo que afectó al aforo e impidió que algunas personas presenciaran el final del entrenamiento.

Turnos para las firmas

Eso sí, organizados por turnos, todos pudieron acceder a la sesión de firmas con los jugadores, que sentados junto a unos de los laterales, dedicaron su tiempo a hacer feliz a los cientos de niños que se acercaron junto a sus padres o familiares para verlos entrenar, lograr un autógrafo e incluso hacerse fotos con ellos, entre los que estaba también Pedro Martínez.

Cientos de aficionados, en la sesión de firmas con los jugadores. / Fernando Bustamante

López-Arostegui, recuperado

Uno a uno, iban completando las firmas de los jugadores sobre los pósters que les había repartido el club, incluida la de un López-Arostegui que fue una de las novedades de la jornada, ya que se le pudo ver entrenando al mismo ritmo que los compañeros en el final de la sesión tras haberse perdido los últimos partidos por problemas musculares en la pierna derecha, que arrastraba desde el 1 de diciembre. Una situación que le deja con opciones de regresar a las convocatorias de cara al duelo ante el MoraBanc Andorra de este domingo en la jornada 12 de la Liga Endesa.

Nate Reuvers, uno de los jugadores que anotó desde el centro del campo. / Fernando Bustamante

Montero, ganador en tiros

En el tramo final del entrenamiento y antes del momento de las firmas, todos los jugadores del Valencia Basket llevaron la emoción a las gradas con un concurso de lanzamientos desde el centro del campo. Nate Reuvers, Brancou Badio y Jean Montero fueron los únicos que anotaron, pero en el desempate entre ambos, el dominicano fue el único que repitió, llevándose al final el reconocimiento de los aficionados.