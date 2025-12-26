Locura por el Maratón Valencia: Más de 57.000 corredores se inscriben en el sorteo de 20.000 dorsales
La alta demanda de participantes provocará que dos de cada tres se queden fuera de la prueba
"Tenemos una demanda de 60.000 dorsales". La frase de Juan Roig del pasado siete de diciembre respecto a las personas que quieren correr el Maratón Valencia Trinidad Alfonso se quedó corta. Cuando restan doce meses para volver a vivir en las calles del Cap i Casal la fiesta de la carrrera de 42 kilómetros, más de de 72.000 personas estarían inscritas en una cita que limitada a 36.000 dorsales.
El pasado once de diciembre, la carrera valenciana abrió el plazo de inscripción para la prueba de 2026, fijada ya en el calendario para el domingo 6 de diciembre. Durante cinco días, la organización establecía un plazo preferente para los corredores y corredoras que se inscribieron para la carrera de 2025, y que deseen repetir el próximo año. Durante ese periodo, se apuntaron 15.245 personas. Los precios para los fieles son de 80 euros para los 10.000 primeros y de 180 € en adelante.
Finalizado el tiempo que premiaba la fidelidad, la organización abría el 16 de diciembre ( y hasta el 26 de diciembre) una segunda ventana para el público en general, en el caso de que quedaran dorsales disponibles. Todas esas peticiones, si se superan las plazas libres, formarán parte de un sorteo. Así, este viernes el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich anunciaba que un total 57.572 personas se han apuntado al sorteo para optar a alguna de las 20.755 plazas que quedan disponibles tras las inscripciones en el periodo de fidelidad.
Entre los más de 57.500 registros o participaciones, se han producido un total de 6.010 grupos, que permite optar a un dorsal en pareja o grupo de tres personas al unir las participaciones de forma correlativa, pero en cualquier caso tendrán la misma opción de salir agraciados en el sorteo que el registro de forma individual, ya que cada persona solo puede tener una participación para optar al dorsal e inscripción en 2026.
El sorteo, después de Navidad
El sorteo se realizará ante notario después de las vacaciones de Navidad y se notificará a las personas apuntadas a partir del 13 de enero al mismo correo electrónico con el que se registraron. A partir de ese momento, podrán inscribirse oficialmente a la carrera hasta el 26 de enero (10:59 am hora España). Todos aquellos que no han resultado agraciados pasarán automáticamente a la lista de espera en el mismo orden que determinó el sorteo ante notario, para cubrir las plazas de los que no hayan completado su registro oficialmente a la carrera dentro de este plazo de inscripción establecido.
Para participar en el sorteo será necesaria una tarjeta bancaria activa en la que se realizará una retención de 5 euros en la tarjeta de crédito durante un máximo de 15 días. Pasado este periodo, el importe se liberará automáticamente, independientemente del resultado del sorteo. Sin el depósito de 5 euros, no se considerará inscrito. Para los agraciados en el sorteo, el coste del dorsal será de 180 euros, y 200 por estar en lista de espera. Con este nuevo sistema, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich pretende “para dar las mismas oportunidades a todos los corredores que quieran participar en las futuras ediciones y evitar la saturación de la plataforma y la insatisfacción o frustración que pueden generar los eventos con alta demanda, como es esta prueba”, afirman.
