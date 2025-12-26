El Valencia Basket y el Roig Arena, los regalos de 2025

El Valencia Basket y el Roig Arena se han convertido en los grandes protagonistas del deporte valenciano en 2025. Un año en el que el primer equipo femenino ganó su tercera Liga consecutiva y en el que el masculino ha podido levantar ya un primer título con la Supercopa, antes de una temporada en la que se ha convertido por su juego y resultados en una de las grandes sensaciones a nivel nacional e internacional.

Unos éxitos que precedieron al esperado traslado de La Fonteta al Roig Arena, en el que se superó también la increíble barrera de 15.000 abonados, entre los más de 11.000 del equipo masculino y los más de 4.000 del femenino.

El nuevo pabellón que ha impulsado más al club a nivel deportivo y social y que ha respondido a las expectativas, con récords de asistencias tanto en el equipo masculino como en el femenino y, de momento, con un equipo de Pedro Martínez que se ha convertido en una de las sensaciones del baloncesto español y europeo, tanto por su estilo de juego como por sus resultados, al estar segundos en la Euroliga y terceros en la Liga Endesa pero con un partido menos al no haber podido jugar ante el Casademont Zaragoza por alerta roja meteorológica, en un partido para el que aún se busca fecha.

Balance de 13-1

Los taronja, de hecho, solo han perdido un partido como locales en lo que llevamos de temporada y fue ante el líder de la Euroliga (Hapoel Tel Aviv) y a puerta cerrada para evitar cualquier incidente al medirse a un equipo de Israel, con fuertes protestas en los alrededores del pabellón en las horas previas.

En el Roig Arena, el Valencia Basket ha ganado todos sus partidos de Liga Endesa ante Barça, Joventut, San Pablo Burgos, La Laguna Tenerife y Bàsquet Girona, mientras que en la Euroliga, cayeron también en València el Virtus Bolonia, Fenerbahçe, Dubai Basketball, Real Madrid, Estrella Roja, Bayern Munich, Anadolu Efes y Baskonia. Un espectacular balance de 13-1 que deja a los taronja en la segunda posición de la máxima competición europea, solo superados por el Hapoel y empatados con el Barça y el Panathinaikos.

Salvo la Supercopa

Tras ganar por tercer año consecutivo la Liga Femenina Endesa, el Valencia Basket de Rubén Burgos dio el salto al Roig Arena con una plantilla renovada y con la ilusión de seguir creciendo en la Euroliga, donde llegaron también a las semifinales meses atrás por primera vez en su historia.

Salvo la Supercopa que se les escapó en la final ante el Casademont Zaragoza, el resto de títulos aún están a tiro, aunque para ello urge que las taronja recuperen las mejores sensaciones tras dolorosas derrotas ante el Perfumerías y el Spar Girona en la LF Endesa y ante el Casademont Zaragoza en la Euroleague Women. A pesar de ello, sin embargo, son cuartas en su grupo de Euroliga empatadas a victorias con las segundas y terceras y, en la Liga Femenina Endesa, van quintas pero empatadas también con las terceras y cuartas, Perfumerías Avenida y DM Ensino, aunque con un partido menos que les podría poner a un solo triunfo del Girona y del Zaragoza en caso de ganarlo.

A pesar del buen rendimiento de algunas de las nuevas jugadoras como Awa Fam y Elena Buenavida, las taronja están echando en falta a la lesionada Raquel Carrera en una temporada en la que además sufrieron también el adiós de Alina Iagupova o la tardía llegada de Leo Fiebich tras jugar la WNBA.

Barça, Joventut, San Pablo Burgos, La Laguna Tenerife, Bàsquet Girona han pasado ya por el Roig Arena en la Liga Endesa y en todos los casos se fueron de vacío y con una derrota, en el menor de los casos de 12 puntos. Pero no han sido los únicos en comprobar la dificultad de medirse a ese Valencia Basket como visitante esta temporada, ya que el fortín taronja en su nuevo pabellón se ha mantenido también en la Euroliga, con una única derrota pero con las gradas vacías en el partido ante el Hapoel Tel Aviv.