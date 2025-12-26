De la Vega contra Alejandro, un desafío a lo grande

El Joc de Pilota ni es, ni puede ni debe ser un deporte como los demás. Conviven en su esencia dos almas, la que rinde culto a la tradición y la que inyecta dosis de modernidad. Las dos, sumadas, ofrecen una hermosa realidad: su pervivencia a través de los siglos, una longevidad que es cordón umbilical con los ancestros de tiempos de la Conquista, del Renacimiento, de la Ilustración…Perdió el tren en aquellos lustros de transición del concepto de juego al de deporte, a principios del pasado siglo.

Seguramente esa pérdida facilitó que otros deportes arrebatasen los sentimientos de identidad de los pueblos reflejados en las competiciones interlocales, regionales, nacionales e internacionales. Se perdió ese tren para acceder al cual hubiera sido necesario desprenderse de buena parte de sus ramas, una poda dolorosa en modalidades. En la pelota vasca y en la valenciana. Convertir un deporte heredado en diversidad de estilos e infraestructuras en un deporte uniformado en todas sus expresiones. Se perdió aquel tren y nos aferramos a las viejas diligencias. Quisimos mantener tronco y ramas y optamos por la diferencia. Y entre esas diferencias disfrutamos del concepto clásico del Desafío.

Los viejos cronistas de principios del periodismo escrito ya recogieron duelos entre comarcas o naciones, como aquellos de Cartagena, Madrid, Llombai, Benifaió u Ondara…en los años cuarenta destacaron los de Ibañez, Juliet o Quart; en los años sesenta, los de Rovellet y Eusebio y en los ochenta los explosivos de Paco “Genovés”. Han continuado otros pero pocos como el que se anuncia este sábado en Pelayo, por iniciativa del “Trinqueter” Ribera y que con una sustanciosa apuesta inicial, como debe ser en un desafío que se precie enfrenta a De la Vega, que es la exquisitez de la elegancia técnica, no exenta de fortaleza física y poderosa pegada, contra Alejandro de Montserrat, figura emergente con todas las cualidades para auparse a la cima de este deporte. El hecho de aceptar este desafío es una señal positiva en su caminar. El antecedente es claramente favorable a De la Vega , que en el duelo del Individual jugado en La Pobla de Vallbona ofreció una magistral lección táctica al joven de Montserrat. Alejandro confía en cambiar la suerte. Se juega en un trinquete más favorable a la potencia de su pegada. Él mismo ha madurado en este tiempo pasado. Y este desafío llega en un buen momento.

En este caso está expuesta la suma de las dos almas de este deporte: la tradición del desafío con apuesta y las galerías libres unida a la modernidad de su promoción pública. Mi consejo: no se lo pierdan