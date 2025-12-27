Días de fútbol en tiempo de Navidad

Hubo un tiempo en que la Liga no paraba por Navidad. La única condición dependía del calendario; había fútbol siempre que el fin de semana no coincidiera con los días más señalados. Así sucedió desde los orígenes del campeonato hasta los años 90. La tradición impedía que se jugara en Nochebuena y el 25 de diciembre. Esos días se respetaban, eran sagrados. El resto de fechas se aprovechaba para programar con normalidad jornadas de Liga. Por tanto, los equipos no interrumpían su actividad cotidiana, y en esas ocasiones, se veían obligados a entrenar y a desplazarse en días festivos.

Si viajamos al pasado nos encontramos con numerosos ejemplos. Mestalla albergó el partido que cerraba la primera vuelta del campeonato en la temporada 70-71. El choque ante el RCD Espanyol se celebró el domingo 27 de diciembre. El duelo acabó con triunfo local por 2-1, gracias a los goles de Claramunt II y Forment, ambos en el segundo tiempo. Aquella victoria dejaba al conjunto de Di Stéfano a un paso del liderato que alcanzó el domingo siguiente, al imponerse por la mínima al Real Madrid con un solitario tanto de Forment, el goleador talismán en aquel ejercicio que concluyó con la conquista del título. Un año antes, también hubo fútbol en el feudo valencianista el 28 de diciembre, de nuevo contra un equipo catalán, el CD Sabadell, resuelto con otro triunfo ajustado: 1-0, con gol de Paquito a los 10 minutos de la segunda mitad.

Crónica del Espanyol-Valencia de diciembre de 1970 / L-EMV

En la temporada 71-72 y en la siguiente se paró el campeonato en fechas navideñas, pero no así en el ejercicio 73-74, cuando el Valencia se enfrentó al Barça en víspera de Nochebuena. La cita acabó con decepción por culpa de Cruyff, autor de los dos goles de la noche. Bajo una fina lluvia y ante las cámaras de televisión, el holandés ofreció una exhibición. Las siguientes tres ediciones del campeonato no sufrieron interrupción por las fiestas, hasta que en la Liga 77-78, la del segundo “Pichichi” de Kempes y la del regreso a Europa, se volvió a detener el torneo en Navidad.

La tónica se mantuvo en la siguiente década. Los años 80 arrancaron con apoteosis en diciembre. En la campaña 80-81, el Valencia se impuso por 4-1 a Osasuna en casa el domingo 21 de diciembre, cuatro días después de haber logrado la Supercopa europea ante el Nottingham Forest. El año se cerró el sábado 27 de diciembre con otra goleada, esta vez a domicilio, también por 1-4, ante la UD Las Palmas con recital sudamericano: triplete del uruguayo Morena y un tanto del argentino Felman.

Fernando Morena, el 27 de diciembre de 1980 en el estadio Insular / Bernat Navarro Porter

En la campaña 81-82, previa al Mundial de España, el Valencia jugó como local dos días después del 25 de diciembre para batir al Hércules por 2-0. Ambos tantos llegaron en el segundo tiempo por mediación de Solsona y Robert. A la finalización del choque, y pese al resultado positivo, Pasieguito decidió no sentarse más en el más en el banquillo y ceder el puesto de entrenador a su segundo, Manolo Mestre. Hastiado por las protestas del público, el vasco se apartó de esta función.

Goleada antes de Nochebuena

Tras sendas campañas con paréntesis de actividad competitiva, en la Liga 84-85 el fútbol no descansó por Navidad. El Valencia goleó al Real Zaragoza en Mestalla por 4-1 el día antes de la Nochebuena. Sin duda, el mejor partido de aquella campaña en casa bajo la batuta en el banquillo de Roberto Gil. Su tocayo, Robert Fernández, fue el gran protagonista. El jugador de Betxí anotó un triplete. García Pitarch completó la goleada. El Valencia cerró en una meritoria tercera posición la primera vuelta del torneo.

Los años 80 concluyeron de forma peculiar. El calendario se vio afectado por la convocatoria de una huelga general que paralizó España el 14 de diciembre de 1988 y que impidió que se disputara la jornada liguera prevista. Al Valencia le tocaba jugar en El Molinón. Por ello, el campeonato no tuvo actividad desde el 11 de diciembre, cuando los de Mestalla batieron por 3-2 a Osasuna con goles de Alcañiz por partida doble y Eloy, hasta el 1 de enero del 89. En el primer día del nuevo año, se registró otro triunfo por la mínima en casa, ante la Real Sociedad con el solitario tanto de Eloy Olaya en el tramo final de un encuentro igualado.

Sin fútbol desde los 90

Los años noventa ya incluyeron en el calendario la parada navideña como obligatoria. Se trataba de una demanda de los jugadores que fue atendida y que contrastaba con la intensificación de la actividad competitiva en Inglaterra. En épocas pasadas, años 50 y 60, se celebraban, en ocasiones, partidos amistosos contra rivales extranjeros en fechas navideñas. El Valencia mantuvo esta tradición hasta el ejercicio 69-70. El 25 de diciembre se disputó el partido contra el CSKA de Sofía, en horario matinal, que concluyó con una severa derrota por 1-5. Roberto Gil fue el autor del único gol local.