Luís Castro: "Es difícil salvar al Levante, pero todos juntos lo podemos hacer"

El nuevo entrenador del Levante UD, Luís Castro, ha aterrizado pasadas las tres de la tarde en Manises para tomar las riendas del equipo en busca de la salvación. En el aeropuerto valenciano, el técnico luso ha sido recibido por el secretario técnico, Héctor Rodas, y ha atendido durante unos minutos a la prensa de la ciudad por primera vez.

Luís Castro, que estuvo en el Nantes en la primera parte de la temporada, asegura llegar al Levante "con muchas ganas y convicción" de que junto con el equipo "pueden hacerse buenas cosas".

"Un club histórico"

Preguntado por la posibilidad de refuerzos, Castro dejó claro que no fue una exigencia para aceptar el cargo. “No ha sido una de las condiciones”, explicó, subrayando que su decisión se basa en que el Levante es “un club histórico, con una identidad fuerte”. Aun así, reconoció que el mercado siempre es una opción: “Si hay buenas condiciones para fichar, lo vamos a hacer”, aunque insistió en que la prioridad es que “el club siga con una identidad muy fuerte”.

Sobre la plantilla actual, el nuevo técnico granota se mostró moderadamente optimista. Considera que el equipo tiene nivel y competitividad, ya que “ha peleado por los resultados” y “no ha jugado partidos muy malos”. En su opinión, con algunos ajustes y posibles incorporaciones, “con un poco más, pienso que podemos cambiar los resultados”.

El mensaje para la afición fue directo y apelando a la unión. “Todos juntos lo podemos hacer”, repitió el entrenador, reconociendo la dificultad del reto, pero insistiendo en que “es difícil, pero todos juntos lo podemos hacer”.

Castro también explicó que, por ahora, no ha mantenido conversaciones en profundidad con los futbolistas. “He hablado con las personas del club”, señaló, aunque prefiere tratar los aspectos deportivos directamente con la plantilla: “Con los jugadores prefiero hablar personalmente de las cosas que pienso y lo que se podría cambiar”.

Iborra sigue

Por último, el técnico detalló el cuerpo técnico que le acompañará en esta etapa, destacando la continuidad de figuras clave. “Iborra va a continuar con nosotros, es muy importante porque conoce la Liga y el club”, explicó, al tiempo que confirmó que varios miembros del actual staff seguirán. Además, se incorporarán tres entrenadores con experiencia internacional, procedentes de clubes como Shakhtar, Vitória, Nantes y Benfica. “Aquí también queremos aprovechar la cantera”, concluyó, marcando una de las líneas maestras de su proyecto en Orriols.