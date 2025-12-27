Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Familia muerta IndonesiaLuto hosteleríaMuere Fernando MartínBarco naufragioTemporal ValenciaFallece Delia BullidoSolidaridad ValènciaIncendio mortal ValènciaAdmisión ayuntamiento
instagramlinkedin

A los 82 años

Muere Amelia del Castillo, primera presidenta en la historia del fútbol español

En una industria claramente masculina, consiguió marcar un antes y un después, presidiendo y fundando el Atlético de Pinto

Amelia del Castillo, en un campo de fútbol.

Amelia del Castillo, en un campo de fútbol. / AYTO. DE PINTO

EP

Madrid

El Ayuntamiento de Pinto ha lamentado el fallecimiento con 82 años de Amelia del Castillo Cobos, nombrada recientemente Hija Predilecta de su ciudad tras haber fundado el Club Atlético de Pinto y convertirse el 15 de octubre de 1963 en la primera presidenta en la historia del fútbol español.

"Se decretarán días de luto oficial el 28, 29 y 30 de diciembre, ondeando las banderas a media asta. Por expreso de la familia, se mantiene la programación de Navidad", ha indicado este sábado el Ayuntamiento pinteño desde su cuenta en la red social X.

El Pleno de la misma institución aprobó por unanimidad el pasado 19 de noviembre imponer su título de Hija Predilecta a Amelia del Castillo por ser "una mujer pionera, valiente y un ejemplo para toda la ciudad".

La premiada acudió a aquella ceremonia acompañada de familiares y amigos. Entre ellos estuvo el presidente del Getafe CF, Ángel Torres, además de compañeros de profesión, exjugadores del propio Atlético de Pinto y representantes de todos los equipos de fútbol de la ciudad.

Salomón Aguado, alcalde de Pinto, ha expresado sus condolencias en X. "Con toda tristeza de corazón lamento el fallecimiento de Amelia del Castillo, Hija Predilecta de Pinto. Una mujer pionera, ejemplo y referente. He trasladado a su familia mi pésame y el de todos los vecinos de Pinto. Decretaremos tres días de luto oficial", ha dicho.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
  2. Los más de 200 litros por metro cuadrado en 20 horas cortan caminos en la Safor
  3. Tercera sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a readmitir a un trabajador llegado con Ribó
  4. Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar
  5. Transportes precisa que València no tendrá ayudas al transporte mientras no aplique la Zona de Bajas Emisiones
  6. Consternación en el Valencia CF : Muere Fernando Martín, entrenador del femenino B en el naufragio de Indonesia
  7. Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante
  8. Así era el KLM Putri Sakinah, el barco naufragado en el que viajaba la familia valenciana fallecida para ver la isla de Komodo

La entrevista

La entrevista

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia

Pérez Llorca: "El dia de la dana van passar moltes coses que van demostrar que cap administració estava preparada"

El Alzira FS gana en Córdoba su primer partido como visitante (4-5) y abandona el farolillo rojo

El Alzira FS gana en Córdoba su primer partido como visitante (4-5) y abandona el farolillo rojo

Sanidad finaliza la modernización del centro de salud de Godella

Sanidad finaliza la modernización del centro de salud de Godella

Pérez Llorca: "Todo lo que hemos vivido este año ha sido una anomalía política"

Aemet extiende a toda Valencia el aviso naranja por lluvias muy fuertes y tormentas con granizo: "Atención porque será un día adverso"

Aemet extiende a toda Valencia el aviso naranja por lluvias muy fuertes y tormentas con granizo: "Atención porque será un día adverso"

Paterna celebra con éxito una San Silvestre 2025 muy solidaria y divertida

Paterna celebra con éxito una San Silvestre 2025 muy solidaria y divertida
Tracking Pixel Contents